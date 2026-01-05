US में गर्लफ्रेंड निकिता की हत्या से पहले लाखों रुपये ऐंठ चुका था अर्जुन, बहन ने खोली पोल
अमेरिका में मारी गई निकिता की बहन सरस्वती का कहना है कि हत्या का आरोपी अर्जुन लगातार पैसे की डिमांड कर रहा था। उसने सरस्वती से 3500 डॉलर लिए भी थे। इसके अलावा निकिता के खाते से भी पैसे ट्रांसफर किए थे।
अमेरिका में अपनी पूर्व प्रमिका की हत्या कर भागकर भारत आने वाले 26 साल के अर्जुन शर्मा को इंटपोले के जरिए अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्जुन पर तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली गर्लफ्रेंड निकिता की हत्या का आरोप है। हत्या के बाद अर्जुन ने निकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और भागकर भारत आ गया। चंडीगढ़ के रहने वाले अर्जुन को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। वहीं निकिता के बहन ने दावा किया है कि अर्जुन ने हत्या से पहले ही निकिता के अकाउंट से 3.16 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे।
निकिता की बहन सरस्वती ने अमेरिका में भारतीय दूतावास में शिकायत की है जिसमें उन्होंने 3500 डॉलर ट्रांसफर करवाने की बात बताई है। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को अर्जुन ने निकिता और सरस्वती से पैसे की डिमांड की थी। इसके बाद निकिता ने अर्जुन की तरफ से सरस्वती से 5 हजार डॉलर मांगे। सरस्वती ने उसे 4500 डॉलर दिए। कुछ दिन बाद ही अर्जुन 1000 डॉलर और मांगने लगा। उसने पहले वाले पैसे भी नहीं लौटाए थे।
सरस्वती ने कहा, मैंने अर्जुन को 4500 डॉलर भेजे थे और इसमें से उसने 3500 डॉलर लौटा दिए थे। वहीं 2 जनवरी को अर्जुन ने एक बार फिर फोन किया और 1 हजार डॉलर मांगने लगा लेकिन मैंने देने से इनकार कर दिया। 2 जनवरी को ही निकिता लापता हो गई। वह मैरीलैंड में डेटा एनालिस्ट का काम करती थीं।
2 जनवरी को अर्जुन ने हार्वर्ड पुलिस से संपर्क किया और बताया कि निकिता लापता हो गई है। अर्जुन ने कहा कि पिछली बार उसने 31 दिसंबर को उसे देखा था। इसके बाद तुरंत अर्जुन ने अमेरिका छोड़ दिया और वह भारत चला आया। अमेरिका एजेंसियों का कहना है कि हो सकता है अर्जुन और निकिता के बीच कोई विवाद हो गया है जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी हो। अमेरिकी फेडरल एजेंसियां और भारत की पुलिस मिलकर उसको प्रत्यर्पित करने की तैयारी कर रही हैं।