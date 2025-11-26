Hindustan Hindi News
क्या यह चिंता होती है कि लोग आपको हिंदू विरोधी समझेंगे? पूर्व CJI बीआर गवई ने दिया जवाब

अक्टूबर में तत्कालीन सीजेआई बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ कोर्ट में सुनवाई कर रही थी। उस दौरान 71 साल के वकील राकेश किशोर ने जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि, जस्टिस गवई ने वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था।

Wed, 26 Nov 2025 10:10 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई रिटायरमेंट के बाद रिलेक्स मोड में हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि फिलहाल वह कोई पद लेने पर विचार नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोर्ट परिसर में जूता फेंके जाने की घटना और सोशल मीडिया जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की। अक्टूबर में राकेश किशोर नाम के वकील ने तत्कालीन सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी।

इंडिया टुडे से बातचीत में जस्टिस गवई से पूछा गया, 'जब बात जूता फेंके जाने की आई, तो क्या आप सोशल मीडिया सेना से नहीं भिड़ना चाहते थे? ये सोशल मीडिया आर्मी आपकी कुछ बातों की वजह से काफी आलोचना कर रही थी।' इसपर उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा माना है कि कानून की शान किसी को सजा देने में नहीं, बल्कि माफ करने में है।'

सवाल किया गया, 'क्या आपको इस बात की चिंता होती है कि सोशल मीडिया पर लोग आपकी किसी बात को लेकर दावा करेंगे कि जस्टिस गवई हिंदू विरोधी हैं? क्या न्यायाधीशों को इस बात की चिंता होती है कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है।'

पूर्व सीजेआई ने कहा कि उसका मुझपर कोई असर नहीं पड़ा है। मेरी अंतरात्मा साफ थी और मैंने हमेशा कहा है कि मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता बहुत सेक्युलर व्यक्ति थे, सेक्युलर नेता थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा उनकी खूबियों को अपनाने की कोशिश की है और इन्हें ध्यान में रखकर ही फैसले लिए हैं।

जस्टिस गवई ने कहा कि मुझे नहीं पता कि जूता फेंके जाने की घटना का उससे कोई लेना देना था।

उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर कहा, 'नहीं, उसके बाद जब भी मुझे कुछ कहना होता था, तो मैं खुद को रोक लेता था, क्योंकि कुछ वास्तविक और सिर्फ हल्की फुल्की बातों को गलत तरीके से लिया जाता है।'

जूता फेंके जाने की घटना

अक्टूबर में तत्कालीन सीजेआई गवई के नेतृत्व वाली पीठ कोर्ट में सुनवाई कर रही थी। उस दौरान 71 साल के किशोर ने जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि, जस्टिस गवई ने वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। साथ ही कहा था कि यह अब भूला हुआ अध्याय है। हालांकि, इसे लेकर जमकर आलोचना हुई थी।

क्यों फेंका था जूता

किशोर ने सीजेआई गवई को लेकर कहा था, 'बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका डाली थी। तो गवई साहब ने पहले तो उसका पूरी तरह से मजाक उड़ाया। मजाक यानी यह कहा कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो जाकर, मूर्ति से कहो जाकर कि अपना सिर खुद दोबारा बना ले।'

किशोर ने कहा था, 'ठीक है उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, तो मत दीजिए, लेकिन ऐसा मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप उसी मूर्ति के सामने जाकर ध्यान लगाएं। अन्याय यह किया कि उसकी याचिका को खारिज भी कर दिया। इन चीजों को लेकर आहत था।'

उन्होंने सफाई दी, 'वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, लेकिन आप यह भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई आज तक नहीं है, किसी ग्रुप से नहीं है, उसको ये सब क्यों करना पड़ा? यह सोचने वाली बात है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थीं। उन्होंने ऐक्शन किया, मेरा रिएक्शन था। आप इसे जैसे लेना चाहें लीजिए। मुझे किसी बात का डर नहीं है और न ही मुझे किसी बात का अफसोस है।'

