भारत के दबाव में वापस जा रही हैं बांग्लादेश? शेख हसीना ने खुद दिया जवाब
इस ईमेल इंटरव्यू के दौरान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह भी कहा कि अगस्त 2024 में उनके देश में हुआ छात्र आंदोलन सरकार गिराने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था।
Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएपपी द्वारा ईमेल के जरिए पूछे गए सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। इस दौरान उनसे भारत छोड़ने और बांग्लादेश वापस लौटने का कारण भी पूछा गया था। उन्होंने इसका भी जवाब दिया। हालांकि, उन्होंने भारत में हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले छात्र आंदोलन पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि छात्र आंदोलन ने ही उनकी सरकार को उखाड़ फेंका था। इसके बाद अपना देश छोड़कर भारत में आकर शरण लीं।
एक सवाल पर शेख हसीना ने कहा, उन पर बांग्लादेश लौटने के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं है। मैं भारत में पूरे सम्मान के साथ रह रही हूं। भारतीय अफसरों ने प्रत्यर्पण के संबंध में मुझसे कोई चर्चा नहीं की है। बांग्लादेश लौटने का फैसला मैंने खुद लिया है। आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से किया है।
इस ईमेल इंटरव्यू के दौरान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह भी कहा कि अगस्त 2024 में उनके देश में हुआ छात्र आंदोलन सरकार गिराने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। शेख हसीना ने दावा किया कि उनकी सरकार ने संयम के साथ आंदोलन को शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि वह छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि छिपे हुए निर्देशों और सुनियोजित दुष्प्रचार और हिंसा का बड़ा षड्यंत्र था।
दिसंबर में लौटेंगी बांग्लादेश
भारत में गुप्त स्थान पर रह रहीं शेख हसीना ने एक साक्षात्कार के लिए ई-मेल से भेजे जवाबों में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वह दिसंबर तक अपने देश लौटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, हो सकता है कि मेरी हत्या कर दी जाए, गिरफ्तार किया जाए या जेल में डाल दिया जाए। फिर भी वापस जाना चाहती हूं। मेरे देश के लोग मुझे बुला रहे हैं। नवंबर 2025 में ढाका की अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने को शेख हसीना ने कानूनी रूप देकर राजनीतिक बदला करार दिया।
विरोधियों की हत्याओं, विपक्षी दलों के दमन, अदालती फैसलों को प्रभावित करने, एकतरफा चुनाव जैसे आरोपों पर उन्होंने कहा कि इनमें से कई आरोप राजनीति प्रेरित हैं। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शनों के दौरान जरूरत से अधिक बल प्रयोग के आरोप भी खारिज किए। भारत में हाल में हुए छात्रों के प्रदर्शन पर उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया। बांग्लादेश लौटकर फिर राजनीतिक गतिविधियों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उनका मकसद सत्ता नहीं, जनसेवा करना है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें