आप BJP की पैरवी कर रहे? भावी CJI ने AM सिंघवी से पूछा तो कपिल सिब्बल लगाने लगे ठहाका

SC ने बिहार SIR पर आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। SC ने साफ किया कि इसे भी निवास के प्रमाण के रूप में माना जाएगा।

Bihar SIR SC Hearing: बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर उपजे विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुनवाई की। शीर्ष अदालत चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मुद्दे पर हंगामा करने वाले राजनीतिक दलों के आगे नहीं आने पर आश्चर्य जताया। पीठ ने सुनवाई के दौरान वकीलों से पूछा कि कौन किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दलीय प्रतिनिधित्व की कमी देख टिप्पणी की कि SIR के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुधार के लिए राजनीतिक दलों का आगे न आना आश्चर्य की बात है।

इस दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में SIR में 85 हजार नए मतदाताओं के नाम सामने आए, लेकिन राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों ने केवल दो आपत्तियां ही दर्ज कराईं हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मतदाताओं के अनुकूल होनी चाहिए, और राजनीतिक दलों को भी इसमें आगे आना चाहिए।

ADR की तरफ से प्रशांत भूषण, EC की तरफ से द्विवेदी लाइव लॉ के मुताबिक, चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी मामले की पैरवी कर रहे थे, जबकि प्रशांत भूषण ADR की तरफ से पैरवी कर रहे थे। इसी दौरान भावी CJI जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, "कोर्टरूम में हमारे सामने कितने राजनीतिक दल हैं?" उन्होंने प्रशांत भूषण से पूछा, "क्या आपको पता है कि हमारे सामने कितने हैं?" इस पर EC के वकील द्विवेदी ने कहा, "एक भी नहीं।" तभी वरिष्ठ वकिल कपिल सिब्बल बोल पड़े, “मैं आरजेडी की ओर से हूँ।”

सबसे बेहतर स्थिति में आप ही हैं इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "दूसरी याचिका में आठ विपक्षी दल हैं... आप, कांग्रेस, सपा, यूबीटी हैं और अधिकांश मान्यता प्राप्त दल हैं।" इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “तो आप ही हमें यह बताने की सबसे बेहतर स्थिति में हैं कि कितने लोगों ने आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं...कितने बीएलए नियुक्त किए गए हैं।”

सांसदों ने याचिका दाखिल की है दलों ने नहीं इसके बाद EC के वकील राकेश द्विवेदी ने स्थिति साफ करते हुए कहा, “सांसदों ने याचिका दाखिल की है, राजनीतिक दलों ने नहीं।” इस बीच, जस्टिस कांत ने एक-एक करके पूछना शुरू किया और कौन किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया कि वह राजद सांसद मनोज झा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजद पार्टी का नहीं। इसी दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछ लिया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इतना सुनते ही कोर्टरूम में मौजूद कपिल सिब्बल ठहाका लगाने लगे और बोले- शायद नहीं। इससे कोर्टरूम का माहौल हल्का हो गया।