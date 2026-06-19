अब शरद पवार के सांसद दूसरी पार्टी के संपर्क में? एक और खेला होने की चर्चाएं; क्या अपडेट

शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे में टूट की अटकलें चल रहीं हैं। हालांकि, अब तक साफ नहीं हुआ है कि कितने सांसद पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बागी नेताओं की संख्या पहले 7 और अब 6 बताई जा रही है। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता शरद पवार की पार्टी को लेकर भी ऐसी ही चर्चाएं शुरू हो गईं हैं।

महाराष्ट्र की एक और पार्टी में बगावत हो सकती है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि, अब तक किसी नेता ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा दावा नहीं किया है। खास बात है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद जल्द ही पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं।

वरिष्ठ नेता शरद पवार की पार्टी में दरार हो सकती है। टीवी9 मराठी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने बताया है कि राकंपा एसपी के कुछ सांसद एनसीपी के साथ संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि इसे लेकर गतिविधियां जारी हैं। खबर है कि चर्चा के दौरान सांसद पार्थ पवार भी मौजूद थे। फिलहाल, ये नेता कौन हैं, इसे लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं सकी है।

बातचीत की तैयारी कहा यह भी जा रहा है कि सीनियर पवार जल्द ही सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं। वार्ता के अनुसार, इन घटनाक्रमों से चिंतित होकर, शरद पवार कथित तौर पर अपनी पार्टी के भीतर ऐसी किसी भी स्थिति को टालने की कोशिश में हैं। आशा की जा रही है कि प्रस्तावित बैठक के दौरान वह सांसदों के साथ बातचीत करेंगे, उनकी चिंताओं और शिकायतों को सुनेंगे और आंतरिक संवाद को मजबूत करेंगे।

किसके कितने सांसद अब तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि ये सांसद राज्यसभा से हैं या लोकसभा से होंगे। ताजा आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा में एनसीपी एसपी के 8 सांसद हैं। जबकि, एनसीपी के पास सिर्फ 1 ही सांसद है। इधर, राज्यसभा में शरद पवार ही सांसद हैं। एनसीपी के मामले में यह आंकड़ा 4 पर है।

स्थापना दिवस पर झटका नहीं देंगे शिंदे भाषा के अनुसार, छह बागी सांसद शुक्रवार को पार्टी के 60वें स्थापना दिवस पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल नहीं होंगे। इनके शिवसेना में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों ही गुट स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि शिवसेना यूबीटी के छह सांसद इस अवसर पर शिंदे नीत शिवसेना में शामिल होंगे। व्हिप जारी होने के बावजूद इन सांसदों ने अपनी पार्टी की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था।