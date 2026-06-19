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अब शरद पवार के सांसद दूसरी पार्टी के संपर्क में? एक और खेला होने की चर्चाएं; क्या अपडेट

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे में टूट की अटकलें चल रहीं हैं। हालांकि, अब तक साफ नहीं हुआ है कि कितने सांसद पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बागी नेताओं की संख्या पहले 7 और अब 6 बताई जा रही है। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता शरद पवार की पार्टी को लेकर भी ऐसी ही चर्चाएं शुरू हो गईं हैं।

अब शरद पवार के सांसद दूसरी पार्टी के संपर्क में? एक और खेला होने की चर्चाएं; क्या अपडेट

महाराष्ट्र की एक और पार्टी में बगावत हो सकती है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि, अब तक किसी नेता ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा दावा नहीं किया है। खास बात है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद जल्द ही पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं।

वरिष्ठ नेता शरद पवार की पार्टी में दरार हो सकती है। टीवी9 मराठी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने बताया है कि राकंपा एसपी के कुछ सांसद एनसीपी के साथ संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि इसे लेकर गतिविधियां जारी हैं। खबर है कि चर्चा के दौरान सांसद पार्थ पवार भी मौजूद थे। फिलहाल, ये नेता कौन हैं, इसे लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं सकी है।

बातचीत की तैयारी

कहा यह भी जा रहा है कि सीनियर पवार जल्द ही सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं। वार्ता के अनुसार, इन घटनाक्रमों से चिंतित होकर, शरद पवार कथित तौर पर अपनी पार्टी के भीतर ऐसी किसी भी स्थिति को टालने की कोशिश में हैं। आशा की जा रही है कि प्रस्तावित बैठक के दौरान वह सांसदों के साथ बातचीत करेंगे, उनकी चिंताओं और शिकायतों को सुनेंगे और आंतरिक संवाद को मजबूत करेंगे।

किसके कितने सांसद

अब तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि ये सांसद राज्यसभा से हैं या लोकसभा से होंगे। ताजा आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा में एनसीपी एसपी के 8 सांसद हैं। जबकि, एनसीपी के पास सिर्फ 1 ही सांसद है। इधर, राज्यसभा में शरद पवार ही सांसद हैं। एनसीपी के मामले में यह आंकड़ा 4 पर है।

स्थापना दिवस पर झटका नहीं देंगे शिंदे

भाषा के अनुसार, छह बागी सांसद शुक्रवार को पार्टी के 60वें स्थापना दिवस पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल नहीं होंगे। इनके शिवसेना में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों ही गुट स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि शिवसेना यूबीटी के छह सांसद इस अवसर पर शिंदे नीत शिवसेना में शामिल होंगे। व्हिप जारी होने के बावजूद इन सांसदों ने अपनी पार्टी की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था।

कई हफ्तों से महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर अटकलें तेज हैं। हालांकि इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि क्या ऐसा कोई ऑपरेशन वास्तव में अमलीजामा पहनेगा, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह हाल के घटनाक्रमों ने अटकलों को और तेज कर दिया है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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