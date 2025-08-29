Are polls in India free and fair Amid Rahul Gandhi vote chori clamis mood of the nation survey reveals people opinion देश में निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे चुनाव? ‘वोट चोरी’ के घमासान बीच आ गया सर्वे, क्या बोले लोग, India News in Hindi - Hindustan
देश में निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे चुनाव? ‘वोट चोरी’ के घमासान बीच आ गया सर्वे, क्या बोले लोग

राहुल गांधी ने बीते दिनों चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर कई राज्यों के चुनाव में धांधली की है। राहुल के इन आरोपों के बाद कई अन्य दल उनके समर्थन में नजर आए हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:19 PM
राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच हाल ही में एक सर्वे में लोगों ने चुनाव में निष्पक्षता को लेकर अपनी राय रखी है। इस सर्वे के मुताबिक देश के अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं। हालांकि एक बड़े समूह का यह भी मानना है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। सर्वे के जरिए और भी कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं।

इंडिया टुडे और C Voter द्वारा किए गए इस सर्वे के मुताबिक जवाब देने वाले लोगों में से 64 फीसदी लोगों ने माना है कि चुनाव में किसी तरह की हेराफेरी नहीं होती है। वहीं 32 फीसदी लोगों ने कहा है कि संभवतः चुनावों में निष्पक्षता बरकरार नहीं रखी जाती है। सर्वे के नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने बीते कुछ सप्ताह में भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर कई राज्यों के चुनावों में धांधली की है। राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में मतदाता सूचियों में फर्जी लोगों के नाम जोड़े गए। इस बीच उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू की है।

एक राष्ट्र एक चुनाव पर क्या बोले लोग?

कुछ अन्य आंकड़ों की बात करें तो 65 फीसदी लोगों ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को समर्थन दिया है। वहीं 23 फीसदी लोगों की राय इससे अलग है। इसके अलावा यह पूछे जाने पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, 46 फीसदी लोगों ने इसके पक्ष में राय रखी है। वहीं 35 फीसदी लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है।

