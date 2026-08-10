अर्चना कल्पती अब मंदिर ट्रस्ट में शामिल, थलपति विजय की फिल्मों की प्रोड्यूसर निभाएंगी ये जिम्मेदारी

फिल्म निर्माता अर्चना कल्पती अघोरम को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की पुनर्गठित राज्य स्तरीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस समिति का काम उन मंदिरों में गैर-वंशानुगत ट्रस्टी नियुक्त करना है, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की हिट फिल्मों 'द गोट' और 'बिगिल' की निर्माता अर्चना कल्पती अघोरम को तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग की राज्य स्तरीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह समिति उन मंदिरों में गैर-वंशानुगत ट्रस्टी नियुक्त करेगी, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है। एचआरएंडसीई सचिव जे कुमारकुरुबरन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सात सदस्यीय यह समिति 24 जुलाई से दो वर्ष की अवधि के लिए गठित की गई है।

बमपुरम अधीनम के थावथिरु शिवगणना बालया स्वामीकल को समिति का अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. रामनाथन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अर्चना एजीएस एंटरटेनमेंट से जुड़ी हैं, जिसने विजय अभिनीत ये दोनों फिल्में प्रोड्यूस की थीं। बता दें कि यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब विजय की फिल्म 'जन नायकन' के निर्माता के. वेंकट नारायणन को दिल्ली में तमिलनाडु सरकार का विशेष प्रतिनिधि बनाया गया है।

नियुक्ति पर सोशल मीडिया पर बहस अर्चना कल्पती की नियुक्ति की खबर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चर्चा छिड़ गई। एक यूजर ने पूछा कि अर्चना कल्पती की क्या योग्यता है कि वह तय करें कि अधिक आय वाले मंदिरों के लिए किसे ट्रस्टी बनाया जाए। दूसरे ने तंज कसते हुए लिखा कि तमिलनाडु सरकार रूपी इस कॉलीवुड मनोरंजन क्लब में एक और नाम जुड़ गया।

एक यूजर ने विजय के प्रशंसकों की आलोचना करते हुए कहा कि वे बिना कोई सवाल पूछे इस नियुक्ति का समर्थन कर रहे हैं। वहीं, विजय के समर्थकों ने अर्चना के पक्ष में दलील दी। एक ने लिखा कि अर्चना के पास दो स्नातकोत्तर डिग्री हैं और वे एक सफल निर्माता कंपनी चलाती हैं। कला क्षेत्र में करियर को योग्यता की कमी से जोड़ना गलत है। एक अन्य यूजर ने कहा कि अर्चना एक तकनीकी रूप से दक्ष और सफल उद्यमी हैं। सरकार को अपने विश्वसनीय सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। वे समिति की केवल एक सदस्य हैं।