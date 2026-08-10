अर्चना कल्पती अब मंदिर ट्रस्ट में शामिल, थलपति विजय की फिल्मों की प्रोड्यूसर निभाएंगी ये जिम्मेदारी
फिल्म निर्माता अर्चना कल्पती अघोरम को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की पुनर्गठित राज्य स्तरीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस समिति का काम उन मंदिरों में गैर-वंशानुगत ट्रस्टी नियुक्त करना है, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की हिट फिल्मों 'द गोट' और 'बिगिल' की निर्माता अर्चना कल्पती अघोरम को तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग की राज्य स्तरीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह समिति उन मंदिरों में गैर-वंशानुगत ट्रस्टी नियुक्त करेगी, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है। एचआरएंडसीई सचिव जे कुमारकुरुबरन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सात सदस्यीय यह समिति 24 जुलाई से दो वर्ष की अवधि के लिए गठित की गई है।
बमपुरम अधीनम के थावथिरु शिवगणना बालया स्वामीकल को समिति का अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. रामनाथन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अर्चना एजीएस एंटरटेनमेंट से जुड़ी हैं, जिसने विजय अभिनीत ये दोनों फिल्में प्रोड्यूस की थीं। बता दें कि यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब विजय की फिल्म 'जन नायकन' के निर्माता के. वेंकट नारायणन को दिल्ली में तमिलनाडु सरकार का विशेष प्रतिनिधि बनाया गया है।
नियुक्ति पर सोशल मीडिया पर बहस
अर्चना कल्पती की नियुक्ति की खबर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चर्चा छिड़ गई। एक यूजर ने पूछा कि अर्चना कल्पती की क्या योग्यता है कि वह तय करें कि अधिक आय वाले मंदिरों के लिए किसे ट्रस्टी बनाया जाए। दूसरे ने तंज कसते हुए लिखा कि तमिलनाडु सरकार रूपी इस कॉलीवुड मनोरंजन क्लब में एक और नाम जुड़ गया।
एक यूजर ने विजय के प्रशंसकों की आलोचना करते हुए कहा कि वे बिना कोई सवाल पूछे इस नियुक्ति का समर्थन कर रहे हैं। वहीं, विजय के समर्थकों ने अर्चना के पक्ष में दलील दी। एक ने लिखा कि अर्चना के पास दो स्नातकोत्तर डिग्री हैं और वे एक सफल निर्माता कंपनी चलाती हैं। कला क्षेत्र में करियर को योग्यता की कमी से जोड़ना गलत है। एक अन्य यूजर ने कहा कि अर्चना एक तकनीकी रूप से दक्ष और सफल उद्यमी हैं। सरकार को अपने विश्वसनीय सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। वे समिति की केवल एक सदस्य हैं।
विजय सरकार में अन्य फिल्मी हस्तियां
बता दें कि 'जन नायकन' की निर्माता कंपनी केवीएन प्रोडक्शंस के के वेंकट नारायणन को नई दिल्ली में तमिलनाडु सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विजय के लंबे समय से प्रबंधक जगदीश पलानीसामी को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बनाया गया है। सिनेमैटोग्राफर मनोज परमहंस, जिन्होंने 'नानबन', 'बीस्ट' और 'लियो' जैसी फिल्मों में काम किया, को तारामणि स्थित एमजीआर सरकारी फिल्म एवं टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजय के ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेट्रिवेल की मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष ड्यूटी अधिकारी (राजनीतिक) के रूप में हुई नियुक्ति का विरोध होने पर उसे वापस ले लिया गया था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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