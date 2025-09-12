apple express train kashmir to delhi for valley farmers announces ashwini vaishnaw कश्मीर से दिल्ली तक चलेगी 'सेब एक्सप्रेस', घाटी के किसानों को कल से मिलेगी सुविधा, India News in Hindi - Hindustan
कश्मीर से दिल्ली तक चलेगी 'सेब एक्सप्रेस', घाटी के किसानों को कल से मिलेगी सुविधा

भारी बारिश, भूस्खलन के चलते श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला हाइवे इस महीने बाधित रहा है। ऐसे में इस परेशानी से निपटने के लिए रेलवे ने यह तैयारी की है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि जम्मू और श्रीनगर के बीच हाइवे बंद होने से आवाजाही प्रभावित हुई है और इसके चलते कश्मीरी सेब भी दिल्ली तक नहीं आ पा रहा था।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 09:57 AM
जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादक किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। रेलवे का कहना है कि शनिवार यानी 13 सितंबर से कश्मीर से दिल्ली के लिए सेब एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन किसानों को उनकी फसल सुरक्षित और तेजी से दिल्ली पहुंचाने में मदद करेगी। भारी बारिश, भूस्खलन के चलते श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला हाइवे इस महीने बाधित रहा है। ऐसे में इस परेशानी से निपटने के लिए रेलवे ने यह तैयारी की है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि जम्मू और श्रीनगर के बीच हाइवे बंद होने से आवाजाही प्रभावित हुई है और इसके चलते कश्मीरी सेब भी दिल्ली तक नहीं आ पा रहा था।

अब इस संकट से निपटने के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि इससे घाटी के फल उत्पादकों को अपने सामान को आसानी से दिल्ली पहुंचाने में मदद मिलेगी। दिल्ली की आजादपुर मंडी में देश के तमाम हिस्सों से फल आता है और फिर अलग-अलग हिस्सों में उसे भेजा जाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सेब उत्पादकों के लिए ट्रेन चलाने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि रेलवे के साथ बीते करीब एक सप्ताह से इसे लेकर चर्चा चल रही थी। अंत में फैसला हुआ कि दिल्ली तक सेब उत्पादक किसानों के लिए ट्रेन का संचालन किया जाए।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यदि माल समय पर बाजार तक नहीं पहुंचता है तो उसके खराब होने या फिर गुणवत्ता में कमी आने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में रेलवे की यह पहल मदद करेगी। रेलवे का कहना है कि 8 डिब्बों वाली पार्सल ट्रेन सेंट्रल कश्मीर के बडगाम से सुबह 6:15 पर रवाना होगी और अगले दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर सुबह 5 बजे ही पहुंच जाएगी। बता दें कि आजादपुर मंडी के लिए सबसे निकट का रेलवे स्टेशन आदर्श नगर है। फिलहाल घाटी, हिमाचल प्रदेश में सेब का पीक सीजन चल रहा है। ऐसे में किसानों की चिंता रहती है कि उनका माल पूरी क्वॉलिटी के साथ बाजार में पहुंच जाए ताकि वाजिब कीमत मिल सके।