माफी मांगो, नहीं तो… बम धमाकों के लिए जिम्मेदार बताने पर BJP ने CM मान को भेजा लीगल नोटिस
नोटिस में लिखा है कि मुख्यमंत्री ने एक उच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए पंजाब में हाल ही में हुई बम विस्फोट की घटनाओं के संबंध में एक अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना, झूठा, मानहानिकारक और भड़काऊ सार्वजनिक बयान दिया है।
पंजाब में हुए बम धमाकों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर विवाद बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस बयान पर उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस में चुघ ने सीएम मान को सात दिन का वक्त दिया है और कहा है कि सीएम अपने इस बयान को वापस लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें नहीं तो उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा और मानहानि और अन्य कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बयान से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है और कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बिना किसी सबूत के भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की है।
गैर-जिम्मेदाराना, झूठा, मानहानिकारक और भड़काऊ बयान
नोटिस में लिखा है कि मुख्यमंत्री ने एक उच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए पंजाब में हाल ही में हुई बम विस्फोट की घटनाओं के संबंध में एक अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना, झूठा, मानहानिकारक और भड़काऊ सार्वजनिक बयान दिया है। यह बयान डीजीपी के आधिकारिक बयान के विपरीत है। डीजीपी ने संकेत दिया है कि ऐसी घटनाएं आईएसआई समर्थित नेटवर्क सहित विदेशी दुश्मनों से जुड़े प्रॉक्सी वार का हिस्सा लगता है, जो कि मुख्यमंत्री बयान को झूठा साबित करने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री का आरोप न केवल मानहानिकारक है बल्कि गहरा गैर-जिम्मेदाराना और राष्ट्रहित के विरुद्ध है।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा पर ऐसी घटनाओं की साजिश रचने का आरोप लगाया है, निराधार है। यह मानहानि के दायरे में आता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने इस बयान को वापस लें और साथ ही सात दिन के अंदर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें, नहीं तो भाजपा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
'बयान से पाक में बैठे सरगना खुश'
भाजपा का कहना है कि मान ने सीएम पद की गरिमा धूमिल की है। उनके बयान से पाक में बैठे सरगना खुश हैं। सीएम ने आतंकियों को राजनीतिक संरक्षण दिया। जहां पंजाब पुलिस आईएसआई और विदेशी नेटवर्क की संलिप्तता की बात कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री राजनीतिक एजेंडा चलाने में व्यस्त हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री पंजाब की सुरक्षा कर रहे हैं या राष्ट्रविरोधी ताकतों को राजनीतिक कवर दे रहे हैं?
'डीजीपी से मिलेगा भाजपा प्रतिनिधिमंडल'
वहीं, इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज पंजाब के डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात करेगा। यह मुलाकात मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा हाल ही में हुए दो बम धमाकों को लेकर भाजपा पर लगाए गए निराधार आरोपों के संबंध में की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ करेंगे। उनके साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा तथा पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य भी मौजूद रहेंगे।
मान फिर बोले, धमाकों का मतलब भाजपा की एंट्री
जालंधर में गुरुवार को आयोजित शुकराना यात्रा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर अपना बयान दोहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में जालंधर और अमृतसर में हुए छोटे धमाकों को वह भाजपा की एंट्री के संकेत मानते हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी भाजपा जाती है, वहां सामाजिक तनाव और टकराव बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें पंजाब में हिंदू-सिख भाईचारे को कमजोर करना चाहती हैं, लेकिन राज्य के लोग ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती बेहद उपजाऊ है, जहां हर तरह का बीज उग सकता है, लेकिन नफरत का बीज यहां कभी नहीं पनपता।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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