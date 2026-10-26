माफी मांगिए या जाइए पाकिस्तान... इस CM के पिता पर इतना क्यों भड़क गई भाजपा? कई संगठनों ने फूंका पुतला
अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर आप इसे नहीं बचाते हैं, तो आप मिट जाएंगे। हमारा नामो-निशान और पहचान तक खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा। वे आज इसलिए चुप हैं क्योंकि दुनिया में शोर है, और हमारा पड़ोसी देश लगातार इसके पीछे है।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता और सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला द्वारा पाकिस्तान को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ सोमवार (26 अक्तूबर) को कई संगठनों ने जम्मू में जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। वहीं, भाजपा सांसद सत शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मांग की कि वो या तो भारत की जनता से माफी मांगें, या फिर पड़ोसी देश में जाकर रहने पर विचार करें। बता दें कि विवाद की शुरुआत फारूक अब्दुल्ला के बारामूला में दिये उस बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को जीवित रखकर कश्मीरियों की मदद कर रहा है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित विभिन्न संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की मांग की।
शनिवार को बारामूला में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा था, '' आपको (जम्मू-कश्मीर के लोगों को) उनसे (दिल्ली से) क्या उम्मीद होगी? क्या आप उम्मीद करेंगे कि वे आपके साथ न्याय करेंगे?'' उन्होंने कहा, ''यदि आपमें यह साहस नहीं होगा, तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। हमारा नामोनिशान और पहचान भी खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा। वे आज चुप हैं, क्योंकि दुनिया में इस मुद्दे पर आवाज उठ रही है और हमारा पड़ोसी लगातार इसके पीछे लगा हुआ है। हर जगह कहा जाता है कि 'कश्मीर के संबंध में फैसला नहीं हुआ है।' यही बात हमें बचा रही है। अन्यथा, उनकी मंशा अच्छी नहीं है।''
किन-किन संगठनों ने किया विरोध
राष्ट्रीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद (विहिप), भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो), डोगरा फ्रंट और नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट (एनएटीएफ) ने अब्दुल्ला के इस बयान के बाद उनके खिलाफ मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी जलाया। इसी बीच, भाजपा के राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने मांग की कि अब्दुल्ला देश से माफी मांगें। शर्मा ने आगे कहा, ''भाजपा का मानना है कि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। फारूक साहब को देश के 140 करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए।'' उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल्ला माफी नहीं मांगते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान में रहने के बारे में सोचना चाहिए।
अब्दुल्ला की टिप्पणी राष्ट्र-विरोधी करार
भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने इन टिप्पणियों को राष्ट्र-विरोधी करार दिया और कहा कि इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने अब्दुल्ला पर एक ऐसे देश के पक्ष में बोलने का आरोप लगाया, जिसने उनके अनुसार जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अशांति को बढ़ावा दिया है। भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के पूर्व अध्यक्ष रवींदर रैना ने भी अब्दुल्ला की टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने सवाल उठाया कि सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के लोगों का शुभचिंतक कैसे कहा जा सकता है?
कांग्रेस ने काटी कन्नी
कांग्रेस नेता रवींदर शर्मा ने अब्दुल्ला के बयान से किनारा कर लिया है और कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा उठाने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेता ने शिमला समझौते और उसमें द्विपक्षीय मुद्दों को सीधी बातचीत के जरिए सुलझाने के प्रावधान का हवाला दिया। हालांकि, शर्मा ने अब्दुल्ला की उन टिप्पणियों का भी जिक्र किया, जिनमें उन्होंने क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को न्याय न मिलने के कथित मामलों और अन्य मुद्दों की बात कही थी। विशाल चोपड़ा नीत एनएटीएफ ने भी विरोध प्रदर्शन किया और अब्दुल्ला से माफी की मांग की।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसबी) की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष विवेक बाली ने अब्दुल्ला की टिप्पणियों की जांच कराने और कानून का उल्लंघन पाए जाने पर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बाली ने कहा कि जन-प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और देश की अखंडता से जुड़े मामलों पर टिप्पणी करते समय जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग संवैधानिक जिम्मेदारियों के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। जम्मू स्टेट मूवमेंट (जेएसएम) ने अब्दुल्ला की टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए, यहां अपर रूप नगर में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर विजय सागर धवन की अध्यक्षता में अपने कोर ग्रुप की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। संगठन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य सक्षम प्राधिकारियों से एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच का आदेश देने की अपील की।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।