माफी मांगिए या जाइए पाकिस्तान... इस CM के पिता पर इतना क्यों भड़क गई भाजपा? कई संगठनों ने फूंका पुतला

अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर आप इसे नहीं बचाते हैं, तो आप मिट जाएंगे। हमारा नामो-निशान और पहचान तक खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा। वे आज इसलिए चुप हैं क्योंकि दुनिया में शोर है, और हमारा पड़ोसी देश लगातार इसके पीछे है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता और सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला द्वारा पाकिस्तान को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ सोमवार (26 अक्तूबर) को कई संगठनों ने जम्मू में जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। वहीं, भाजपा सांसद सत शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मांग की कि वो या तो भारत की जनता से माफी मांगें, या फिर पड़ोसी देश में जाकर रहने पर विचार करें। बता दें कि विवाद की शुरुआत फारूक अब्दुल्ला के बारामूला में दिये उस बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को जीवित रखकर कश्मीरियों की मदद कर रहा है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित विभिन्न संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की मांग की।

शनिवार को बारामूला में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा था, '' आपको (जम्मू-कश्मीर के लोगों को) उनसे (दिल्ली से) क्या उम्मीद होगी? क्या आप उम्मीद करेंगे कि वे आपके साथ न्याय करेंगे?'' उन्होंने कहा, ''यदि आपमें यह साहस नहीं होगा, तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। हमारा नामोनिशान और पहचान भी खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा। वे आज चुप हैं, क्योंकि दुनिया में इस मुद्दे पर आवाज उठ रही है और हमारा पड़ोसी लगातार इसके पीछे लगा हुआ है। हर जगह कहा जाता है कि 'कश्मीर के संबंध में फैसला नहीं हुआ है।' यही बात हमें बचा रही है। अन्यथा, उनकी मंशा अच्छी नहीं है।''

किन-किन संगठनों ने किया विरोध राष्ट्रीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद (विहिप), भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो), डोगरा फ्रंट और नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट (एनएटीएफ) ने अब्दुल्ला के इस बयान के बाद उनके खिलाफ मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी जलाया। इसी बीच, भाजपा के राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने मांग की कि अब्दुल्ला देश से माफी मांगें। शर्मा ने आगे कहा, ''भाजपा का मानना ​​है कि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। फारूक साहब को देश के 140 करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए।'' उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल्ला माफी नहीं मांगते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान में रहने के बारे में सोचना चाहिए।

अब्दुल्ला की टिप्पणी राष्ट्र-विरोधी करार भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने इन टिप्पणियों को राष्ट्र-विरोधी करार दिया और कहा कि इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने अब्दुल्ला पर एक ऐसे देश के पक्ष में बोलने का आरोप लगाया, जिसने उनके अनुसार जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अशांति को बढ़ावा दिया है। भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के पूर्व अध्यक्ष रवींदर रैना ने भी अब्दुल्ला की टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने सवाल उठाया कि सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के लोगों का शुभचिंतक कैसे कहा जा सकता है?