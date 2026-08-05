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तीन दिन के अंदर माफी मांगो, नहीं तो... PM मोदी का वीडियो हटाने पर जुकरबर्ग को अल्टीमेटम

By Pramod Praveen
पीटीआई, नई दिल्ली
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दुबे ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मेटा ने कोई वीडियो हटाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 में मार्क जुकरबर्ग ने संसदीय चुनाव के नतीजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी मानसिकता देश को अस्थिर करने की है।

PM Modi and Mark Zuckerberg
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग

संसद की एक स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाषण फेसबुक से हटाए जाने के मामले में बुधवार (05 अगस्त) को फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग से माफी मांगने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को लिखे एक पत्र में, लोकसभा सचिवालय के एक निदेशक ने कहा कि अगर तीन दिन के भीतर माफी नहीं मांगी गई, तो जुकरबर्ग को मिला संरक्षण और छूट वापस ली जा सकती है।

ए. ज्योतिर्मयी के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है, ''समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस वीडियो को 23 जुलाई को फेसबुक से 5-6 घंटे तक हटाए जाने के मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है, जिसमें उन्होंने परीक्षा से जुड़े विवादों और प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में छात्रों और 'जेन जेड' को संबोधित किया था।''

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दुबे ने कहा था व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगें जुकरबर्ग

इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने सोमवार को कहा था कि मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को इस घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए, जबकि समिति के कई अन्य सदस्यों ने जवाबदेही तय कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, समिति में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि सोशल मीडिया पर असहमति के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए और सरकार विरोधी सामग्री को ''राष्ट्रविरोधी'' नहीं माना जाना चाहिए।

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5 घंटे तक PM का वीडियो रहा था गायब

समिति की बैठक में दुबे ने कहा कि फेसबुक से प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया जाना या तो प्रणाली की गंभीर विफलता थी या फिर मेटा और इंस्टाग्राम की तरफ से ''प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की जानबूझकर की गई कोशिश'' थी। समिति की तीन घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बाद दुबे ने संवाददाताओं से कहा, ''मेटा ने खुद स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री का वीडियो रात 12:30 बजे से सुबह पांच बजे तक, यानी करीब पांच घंटे तक प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर अनुपलब्ध रहा। यह बेहद गंभीर मामला है और इस पर मार्क जुकरबर्ग की ओर से व्यक्तिगत माफी आनी चाहिए।''

गूगल इंडिया के खिलाफ भी कार्रवाई की चर्चा

समिति ने धोखाधड़ी वाले ऐप्स के कारण निवेशकों के 48 लाख रुपये से ज्यादा गंवाने के मामले में गूगल इंडिया के प्रमुख के खिलाफ भारत सरकार से कार्रवाई की भी मांग की है। पत्र में कहा गया, ''समिति ने हैदराबाद साइबर पुलिस द्वारा गूगल इंडिया के प्रमुख को साइबर धोखाधड़ी करने वालों के साथ सह-आरोपी बनाए जाने की कार्रवाई पर चर्चा की। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि उन्होंने धोखाधड़ी वाले ऐप्स के जरिए निवेश करके 48 लाख रुपये से ज्यादा गंवा दिए। समिति चाहती है कि भारत सरकार भी गूगल इंडिया के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करे।''

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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