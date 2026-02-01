'वे फिर से हारना नहीं चाहते', भारत से मैच के बहिष्कार को लेकर पाकिस्तान पर अनुराग ठाकुर का तंज

संक्षेप: पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, इसके बाद 10 फरवरी को अमेरिका और 18 फरवरी को नामीबिया से भिड़ेगा। पाकिस्तान के सभी मुकाबले कोलंबो के एसएससी मैदान पर खेले जाएंगे।

बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ मैच से बहिष्कार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम यह फैसला इसलिए ले रही है क्योंकि वे फिर से भारत से हारने से डरते हैं। अनुराग ठाकुर ने सीएनएन-न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में कहा, 'वे फिर से हारना नहीं चाहते।' यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उनकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच में नहीं उतरेगी।

पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी बयान में मैच बहिष्कार का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि यह फैसला मुख्य रूप से घरेलू राजनीतिक कारणों पर आधारित है। बलूचिस्तान में हाल के हमलों और आंतरिक सुरक्षा स्थिति के कारण भारत के खिलाफ खेलना राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। पाकिस्तान सरकार कट्टरपंथी समूहों की आलोचना से बचना चाहती है, जो क्रिकेट को विदेश नीति का हिस्सा मानते हैं। इसलिए, सिर्फ भारत मैच से बचकर वे घरेलू दबाव कम करना चाहते हैं, जबकि टूर्नामेंट के बाकी मैच खेलकर क्रिकेट बोर्ड के वित्तीय हितों और रैंकिंग की रक्षा करना चाहते हैं।

पाकिस्तान क्यों कर रहा है बहिष्कार