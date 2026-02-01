Hindustan Hindi News
'वे फिर से हारना नहीं चाहते', भारत से मैच के बहिष्कार को लेकर पाकिस्तान पर अनुराग ठाकुर का तंज

Feb 01, 2026 10:20 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ मैच से बहिष्कार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम यह फैसला इसलिए ले रही है क्योंकि वे फिर से भारत से हारने से डरते हैं। अनुराग ठाकुर ने सीएनएन-न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में कहा, 'वे फिर से हारना नहीं चाहते।' यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उनकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच में नहीं उतरेगी।

पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी बयान में मैच बहिष्कार का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि यह फैसला मुख्य रूप से घरेलू राजनीतिक कारणों पर आधारित है। बलूचिस्तान में हाल के हमलों और आंतरिक सुरक्षा स्थिति के कारण भारत के खिलाफ खेलना राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। पाकिस्तान सरकार कट्टरपंथी समूहों की आलोचना से बचना चाहती है, जो क्रिकेट को विदेश नीति का हिस्सा मानते हैं। इसलिए, सिर्फ भारत मैच से बचकर वे घरेलू दबाव कम करना चाहते हैं, जबकि टूर्नामेंट के बाकी मैच खेलकर क्रिकेट बोर्ड के वित्तीय हितों और रैंकिंग की रक्षा करना चाहते हैं।

पाकिस्तान क्यों कर रहा है बहिष्कार

पीसीबी के करीबी एक सूत्र ने बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी जल्द ही मीडिया को और अधिक जानकारी देंगे। वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और सरकार ऐसे कदमों से अपनी ही क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि खराब हो रही है और वे स्पष्ट रूप से सोच-विचार नहीं कर रहे। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, इसके बाद 10 फरवरी को अमेरिका और 18 फरवरी को नामीबिया से भिड़ेगा। पाकिस्तान के सभी मुकाबले कोलंबो के एसएससी मैदान पर खेले जाएंगे।

