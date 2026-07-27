पेपर लीक माफिया पर कैसे तगड़ा शिकंजा कसेगी मोदी सरकार, नए बिल की एक-एक डिटेल

सरकार ने कहा है कि बीते कुछ सालों में अलग-अलग परीक्षाओं में पेपर लीक ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। इन्हें रोकने के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है।

नीट सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ देशभर में छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार देश में अब तक का सबसे सख्त एंटी-पेपर लीक कानून बनाने जा रही है। इससे जुड़े बिल को संसद में पेश कर दिया गया है। लोकसभा में पेश ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026’ के जरिए 2024 के कानून में बड़ा संशोधन किया जाएगा। इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया था कि ईमानदार और मेहनती छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी सिंडिकेट या माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल यह हैं कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या बदलाव हो रहा है जिससे नकल माफियाओं पर सरकार तगड़ा शिकंजा कस सकेगी?

इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने सोमवार को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कार्मिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। इस बिल में दोषियों के लिए 10 साल तक के कारावास, 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने, संपत्ति की जब्ती, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और त्वरित जांच और सुनवाई सहित कई नए सख्त प्रावधान बनाए गए हैं।

सरकार ने कहा है कि हाल के सालों में अलग-अलग परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं की वजह से परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित हुई है। ऐसे में इन्हें रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है। अब विस्तार से समझते हैं कि इस नए संशोधन विधेयक के सबसे बड़े बदलाव क्या क्या हैं।

1. पेपर लीक पर जेल की सजा दोगुनी नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव सजा की अवधि को लेकर है। 2024 के कानून के तहत संगठित पेपर लीक और नकल गिरोह चलाने वालों के लिए 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान था। हालांकि नए संशोधन में अधिकतम सजा को दोगुना करके 10 साल तक की जेल कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि पेपर लीक अब व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि संगठित आपराधिक नेटवर्क द्वारा चलाया जाने वाला धंधा बन चुका है, इसलिए सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है।

2. जुर्माने की रकम भी बढ़ेगी पेपर लीक से करोड़ों कमाने वाले माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जुर्माने को रकम को भी बढ़ा दिया गया है। संगठित अपराध में शामिल माफियाओं और सिंडिकेट पर कम से कम 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ती है, तो दोबारा परीक्षा कराने का पूरा खर्च आरोपी माफिया और संस्थाओं की संपत्ति जब्त करके वसूला जाएगा।

3. फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन मुकदमों के सालों-साल खिंचने की समस्या को खत्म करने के लिए इस बिल में सख्त टाइमलाइन तय की गई है। पुलिस, सीबीआई या स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को मामले की जांच अधिकतम 60 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। वहीं हर राज्य में विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। यह कोर्ट चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाएंगी।

4. अधिकारी और सर्विस प्रोवाइडर भी लपेटे में आएंगे यह बिल केवल अभ्यर्थियों या गिरोहों पर गाज नहीं गिराएगा, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही तय करता है। परीक्षा आयोजित कराने वाली निजी एजेंसियों, कंप्यूटर सेंटरों, या वेंडरों की लापरवाही पाई गई तो उन पर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा और उन्हें 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वहीं अगर परीक्षा अधिकारियों या संस्थान के निदेशकों की मिलीभगत या लापरवाही पाई जाती है, तो उन्हें भी जेल की सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।