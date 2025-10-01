Another YouTuber Arrested in Haryana for spying for Pakistan several chats found on his phone ह​रियाणा में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक और यूट्यूबर गिरफ्तार, फोन में मिलीं कई चैट्स, India News in Hindi - Hindustan
ह​रियाणा में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक और यूट्यूबर गिरफ्तार, फोन में मिलीं कई चैट्स

जांच में पता चला है कि साल 2021 में वसीम ने रिश्तेदारी में मिलने के लिए पाकिस्तान जाने का वीजा बनवाया था। उसी दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तान दूतावास में तैनात दानिश और एक अन्य कर्मचारी से हुई थी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Wed, 1 Oct 2025 07:17 PM
ह​रियाणा से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान पलवल के हथीन के कोट गांव निवासी वसीम अकरम के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 26 सितंबर को पलवल जिले के आलीमेव गांव के 35 वर्षीय तौफिक को पुलिस ने जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड के दौरान तौफीक ने गिरोह से जुड़े लोगों और पाकिस्तानी नेटवर्क के बारे में जानकारी दी। इसके बाद वसीम अकरम को काबू किया गया। क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक गुलिया ने इसकी पुष्टि की है।

पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को मुहैया कराया था सिम कार्ड

जांच में पता चला है कि साल 2021 में वसीम ने रिश्तेदारी में मिलने के लिए पाकिस्तान जाने का वीजा बनवाया था। उसी दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तान दूतावास में तैनात दानिश और एक अन्य कर्मचारी से हुई थी। तभी से वसीम उनके संपर्क में था और चार साल से व्हाट्सएप के जरिए सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वसीम ने दिल्ली जाकर पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को एक सिम कार्ड भी उपलब्ध कराया था।

वसीम के फोन से पुलिस को कई चैट्स मिली हैं, जिनमें से कुछ डिलीट की गई थी। आरोपी के खिलाफ देशद्रोह समेत कई धाराओं में शहर थाना में केस दर्ज किया गया है। चार दिन पहले पकड़ा गया तौफिक भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को भेज रहा था। तौफिक साल 2022 में अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गया था। वह लोगों को पाकिस्तान भेजने के लिए वीजा लगवाने का काम भी करता था। उसने कई स्थानीय लोगों का वीजा लगवाकर उन्हें पाकिस्तान भेजा है। वह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में था। पुलिस उससे पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है।

दानिश ही जासूसी नेटवर्क का मास्टरमाइंड

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग का अधिकारी दानिश ही इस पूरे जासूसी नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। मई में हरियाणा के हिसार से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी दानिश के संपर्क में आई थी। इसके अलावा पंजाब से पकड़ा गया एक और यूट्यूबर को भी उसने जासूसी के जाल में फंसाया था। ये दोनों पाकिस्तान जा चुके थे और वीडियो अपने चैनल पर डालते थे। दानिश ऐसे यूट्यूबर को फ़ांसता था और उन्हें नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में होने वाले कार्यक्रमों में बुलाता था। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तानी यात्रा के दौरान उनकी वहां खातिरदारी का भी पूरा इंतज़ाम करता था।

