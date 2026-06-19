टीएमसी को लगा एक और झटका, ममता के करीबी रहे पूर्व मंत्री ने दिया पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा
टीएमसी में संकट के बीच पार्टी को एक और झटका लगा है। फेरबदल के बाद भी संगठन में शामिल किए गए ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के लंबे समय तक सहयोगी रहे मलिक ने कहा कि वह अपने इस फैसले की जानकारी पार्टी नेतृत्व को पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘मैंने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण तृणमूल के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।’
नए संगठन में शामिल थे मलिक
यह घटनाक्रम तृणमूल द्वारा अपने संगठन में एक बड़ा फेरबदल करने और अपनी पुन:गठित कार्यसमिति में मलिक को शामिल करने के कुछ दिन बाद आया है। मलिक ने 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था। उनके राजनीतिक करियर को तब बड़ा झटका लगा था, जब अक्टूबर 2023 में कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
राशन घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी
मलिक ने अपनी गिरफ्तारी के बाद, बार-बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया था और हिरासत में रहते हुए उनकी कई बार चिकित्सीय जांच भी की गई थी। मलिक ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हब्रा सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मलिक ने 2011, 2016 और 2021 के चुनावों में जीत हासिल कर लगातार तीन बार हब्रा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।
उनकी इस्तीफे की घोषणा तृणमूल के भीतर जारी मतभेदों के बीच सामने आई है।राज्य विधानसभा में, रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 58 बागी विधायकों का एक समूह पार्टी नेतृत्व से अलग हो गया। इस गुट ने विधानसभा अध्यक्ष से सबसे बड़े विधायी समूह के रूप में मान्यता भी प्राप्त कर ली है और रिताब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता चुना है। यह विभाजन संसद तक भी पहुंच गया है। सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष दस्तीदार समेत तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से दूरी बना ली है।
विधानसभा में दिखा अलगाव
बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद शुरू हुए बजट सत्र में ही दोनों गुटों में अलगाव साफ नजर आया। दोनों गुट अलग-अलग बैठे थे। एक तरफ, 38 विधायक रिताब्रता बनर्जी और संदीपन साहा जैसे वरिष्ठ बागी नेताओं के साथ बैठे दिखे। वहीं, दूसरी तरफ लगभग 14 विधायकों का एक और समूह बैठा था, जिसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय, मदन मित्रा, कुणाल घोष, रुकबानुर रहमान और अलीफ़ा अहमद जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें