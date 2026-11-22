अब समझौता नहीं करेगी शिंदे की शिवसेना, BJP-RSS के गढ़ पर गड़ाई आंखें; महायुति में फिर दरार?
शिवसेना नेताओं के अनुसार, विदर्भ में भाजपा का संगठन पहले से की काफी बड़ा और मजबूत है। इसकी वजह से वहां नए और युवा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के सीमित अवसर मिलते हैं।
महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले विदर्भ क्षेत्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने विस्तार की योजना बनाई है। इसकी पहल भी तेज कर दी है। उनकी इस कोशिश ने सत्तारूढ़ महायुति के भीतर दरार पैदा कर दी है। आपको बता दें कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए शिवसेना ने नवंबर महीने में संजय निरुपम के नेतृत्व में नागपुर की छह विधानसभा सीटों के लिए छह अलग-अलग शहर प्रमुख नियुक्त किए।
इससे पहले अप्रैल में पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू का शिवसेना में शामिल होना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना गया। किसानों के मुद्दों पर राजनीति करने वाले कडू की अमरावती क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी नवंबर में विदर्भ का दौरा किया, जबकि विधायक उदय सामंत और योगेश कदम जैसे वरिष्ठ नेता नागपुर, अमरावती और गढ़चिरौली में लगातार बैठकें कर रहे हैं। दक्षिण नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी और आम आदमी पार्टी से जुड़े करीब 250 कार्यकर्ताओं के शिवसेना में शामिल होने का दावा किया गया है।
भाजपा में पहले से जमे-जमाए नेता
शिवसेना नेताओं के अनुसार, विदर्भ में भाजपा का संगठन पहले से की काफी बड़ा और मजबूत है। इसकी वजह से वहां नए और युवा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के सीमित अवसर मिलते हैं। शिवसेना अभी इस क्षेत्र में अपना ढांचा खड़ा कर रही है, जिससे कार्यकर्ताओं को विधानसभा, जिला और क्षेत्रीय स्तर पर पद पाने की अधिक संभावनाएं दिख रही हैं।
अब समझौता नहीं करेगी शिवसेना
एक वरिष्ठ शिवसेना नेता का मानना है कि पूर्वी विदर्भ में भाजपा की मजबूत स्थिति के कारण गठबंधन के भीतर शिवसेना को कई बार समझौते करने पड़े हैं, लेकिन अब पार्टी इस कमी को दूर करने में जुटी है। शिवसेना की नजर शिवसेना (यूबीटी) के उन नेताओं पर भी है जो हिंदुत्व के मुद्दे पर असंतुष्ट हैं।
शिवसेना के विभाजन से ही विस्तार की शुरुआत
विदर्भ में शिंदे गुट के विस्तार की शुरुआत जून 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद हुई थी। रामटेक से तत्कालीन सांसद कृपाल तुमाने, बुलढाणा से प्रतापराव जाधव और यवतमाल-वाशिम से भावना गवली ने शिंदे का साथ दिया था। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग से आधिकारिक मान्यता मिलने के बाद पार्टी ने नागपुर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में पदाधिकारी नियुक्त किए।
सियासी पंडितों का मानना है कि इस विस्तार के साथ कई चुनौतियां भी हैं। दूसरे दलों से आने वाले कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं को साधना और प्रमुख सहयोगी भाजपा के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा।
2024 के विधानसभा चुनावों में विदर्भ की 62 सीटों में से महायुति ने 48 सीटें जीती थीं, जिनमें अकेले भाजपा के पास 38 सीटें हैं। विपक्षी महा विकास आघाड़ी को 13 सीटें मिली थीं। नागपुर शहर की छह में से चार सीटों पर भी भाजपा का कब्जा है, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गहरा प्रभाव है। ऐसे में शिवसेना फिलहाल सीधे टकराव के बजाय धीरे-धीरे अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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