Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जंतर-मंतर प्रदर्शन के खिलाफ SC में एक और याचिका, CJI ने पूछा- आप ही बताएं, कैसे दें आदेश?

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
Follow us on Google News
share

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील वी. इलांचेझियान ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि विरोध प्रदर्शनों के कारण अक्सर आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं और आम जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन के खिलाफ SC में एक और याचिका, CJI ने पूछा- आप ही बताएं, कैसे दें आदेश?
सुप्रीम कोर्ट। (फाइल फोटो)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की अगुवाई में कई दिनों तक छात्र आंदोलन करते रहे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने एहतियातन उस इलाके के इंटरनेट बंद किए। इस विरोध-प्रदर्शन का असर देश के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिला था। इस दौरान आम लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी देश में जब-जब ऐसे विरोध-प्रदर्शन हुए हैं तो इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर ही होता है। इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के दौरान आवश्यक सेवाओं के बाधित होने से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले देश की सर्वोच्च अदालत में राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर की जगह के इस्तेमाल की इजाजत देने पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका दाखिल है। अब दोनों ही मामलों पर एकसाथ सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील वी. इलांचेझियान ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि विरोध प्रदर्शनों के कारण अक्सर आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं और आम जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, "यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन प्रदर्शनकारी है और कौन नहीं। यह पूरे देश में उभरने वाली एक बड़ी समस्या बन चुकी है।"

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- आदेश कैसे जारी किए जा सकते हैं?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सवाल किया कि मांगी गई राहतों को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। CJI ने पूछा, "लेकिन हमें बताएं कि हम इस मामले में कैसे निर्देश जारी कर सकते हैं?" हालांकि पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर सुनवाई करने पर अपनी सहमति दे दी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Supreme Court
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।