कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक और कार्रवाई, हैंडलर मोहम्मद अरशद की संपत्ति कुर्क
बयान में कहा गया है कि बारामूला पुलिस इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही पुलिस ने इस ऑपरेशन में शामिल सभी सुरक्षा बलों के आपसी तालमेल और प्रयासों की सराहना की है।
जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि राजौरी पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से काम कर रहे एक आतंकी हैंडलर की 81 लाख रुपये की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 87 और 88 के साथ-साथ EIMCO एक्ट की धारा 2 और 3 के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्ति थानामंडी के खबलान निवासी मोहम्मद अरशद की है।
राजौरी पुलिस ने इस साल आतंकी नेटवर्क के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस ने PoK से जुड़े 10 आतंकी हैंडलरों की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसका मकसद आतंकवाद के सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करना और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है।
दो हैंड ग्रेनेड बरामद
इससे पहले, बारामूला पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर के तंगमर्ग स्थित बदरकूट जंगल से एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान तंगमर्ग के बदरकोट निवासी गुलाम जिलानी रेशी के रूप में हुई है। बारामूला पुलिस ने यह ऑपरेशन CICT Ftr BSF (112/06 बटालियन), 2RR और CRPF की 176 बटालियन के साथ मिलकर चलाया था। यह कार्रवाई जंगली इलाके में एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के दौरान की गई।
कहां से लाए गए थे हैंड ग्रेनेड?
पुलिस के अनुसार, पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक हैंड ग्रेनेड मिला। उससे मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपाई गई एक और हैंड ग्रेनेड बरामद की। इसके बाद तंगमर्ग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। बरामद किए गए विस्फोटक कहां से लाए गए थे? उनका इस्तेमाल किसलिए किया जाना था? इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हो सकते हैं? इसका पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
बयान में कहा गया है कि बारामूला पुलिस इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही पुलिस ने इस ऑपरेशन में शामिल सभी सुरक्षा बलों के आपसी तालमेल और प्रयासों की सराहना की है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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