ताबूत में एक और कील ठोक दी, बीकानेर हाउस से हटीं रेहान वाड्रा की तस्वीरें तो भड़क गए शशि थरूर
थरूर ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे एवं फोटोग्राफर रेहान की खींची गईं कुछ तस्वीरों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देने के बीकानेर हाउस प्रशासन के फैसले की आलोचना करते हुए इसे कई स्तरों पर शर्मनाक बताया।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार को दिल्ली के बीकानेर हाउस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे और फोटोग्राफर रेहान वाड्रा की फोटोग्राफी एग्जीबिशन देखने पहुंचे। इस दौरान, थरूर रेहान द्वारा खीचीं गईं लगभग 70 फोटोज हटाए जाने के विवाद पर भी टिप्पणी की। थरूर ने तस्वीरों को हटाए जाने पर अपनी नाराजगी प्रकट की और भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा के ताबूत में एक और कील ठोक दी गई है।
उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, ''बीकानेर हाउस को आर्ट और कल्चर की जगह माना जाता है। सच कहूं तो, लोग किसी पॉलिटिकल गुस्से की वजह से फोटो देखने नहीं आते हैं। यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई नारे लगाना शुरू कर दे। वे आर्टिस्ट की नजर देखने आते हैं। वे कुछ ऐसा देखने आते हैं जिसे उसने फ्रेम किया हो। और उन सभी खाली, सूनी दीवारों को देखना सच में बहुत दुखद था। मैंने सोचा, हम कहां पहुंच गए हैं?”
थरूर ने यह भी कहा कि सेंसरशिप ने आजादी को पंसद करने वाले लोकतंत्र के रूप में भारत की वैश्विक छवि के ताबूत में एक और कील ठोक दी है। थरूर ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा के बेटे एवं फोटोग्राफर रेहान द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देने के बीकानेर हाउस प्रशासन के फैसले की आलोचना करते हुए इसे कई स्तरों पर शर्मनाक बताया।
उन्होंने शुक्रवार शाम बीकानेर हाउस पहुंचकर यह प्रदर्शनी भी देखी। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि तस्वीरों में उन घटनाओं को दर्शाया गया था, जो पहले ही लोगों की सामूहिक स्मृति में दर्ज हो चुकी हैं और उनमें से कई उन तस्वीरों जैसी ही थीं, जिन्हें लोग पहले ही मीडिया के जरिए और ऑनलाइन देख चुके हैं।
ताबूत में एक और कील ठोक दी है: थरूर
उन्होंने कहा, ''बीकानेर हाउस की यह नीति हो सकती है कि वह किसी राजनीतिक रुख के प्रकटीकरण के खिलाफ है, लेकिन किसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर किसी घटना का चित्रण होती है और अपने आप में राजनीतिक नहीं होती। अगर इस मामले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे के रूप में अदालत के समक्ष लाया जाता, तो ऐसी तस्वीरों को लगभग निश्चित रूप से अनुमति मिल जाती।'' थरूर ने कहा, ''और सबसे बुरी बात यह है कि इस सेंसरशिप ने आजादी पसंद लोकतंत्र के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा के ताबूत में एक और कील ठोक दी है।''
पूरे विवाद पर बीकानेर हाउस ने दी थी सफाई
उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को मिली प्रसिद्धि से दिल्ली और दुनिया भर में यह मामला कहीं अधिक लोगों तक पहुंच गया होगा, जितने लोग निर्बाध प्रदर्शनी के दौरान उसे देखते। थरूर ने कहा, ''मैं कार्रवाई करने वाले अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रेहान की फोटोग्राफी प्रतिभा और करियर को वह बढ़ावा दिया, जिसके वह हकदार हैं।'' रेहान ने कहा था कि बीकानेर हाउस प्रशासन ने उनकी एकल प्रदर्शनी से पहले दिल्ली में हाल में हुए प्रदर्शनों से संबंधित कई तस्वीरें हटा दीं। बीकानेर हाउस सोसाइटी ने गुरुवार को अपनी सफाई में कहा था कि उसकी नीति के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण कुछ तस्वीरें हटाने को कहा गया, जबकि बाकी तस्वीरें प्रदर्शित की गईं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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