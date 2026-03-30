श्रद्धा वाकर जैसा एक और मर्डर, अब मोनिका के टुकड़े फ्रिज में मिले; पुलिस खोज रही सिर
रविंद्र शादीशुदा था, लेकिन उसका मोनिका से अफेयर चल रहा था। खबरें हैं कि कुछ सप्ताह पहले रविंद्र की पत्नी उसका घर छोड़कर चली गई थी और 29 मार्च को मोनिका उसके घर पहुंची। रविंद्र ने ही प्रेमिका को कॉल करके घर बुलाया था। दोनों कुछ देर घर में भी साथ रहे।
दिल्ली के श्रद्धा वाकर जैसा ही एक हत्याकांड अब विशाखापत्तनम से सामने आया है। खबर है कि यहां 35 वर्षीय शादीशुदा युवक ने अपनी 28 साल की प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस को लाश के टुकड़े फ्रिज से मिले हैं। मई 2022 में आफताब पूनावाला ने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी थी और लाश को छोटे टुकड़ों में फ्रिज में रख दिया था।
आरोपी की पहचान सीएच रविंद्र के रूप में हुई है। वह नौसेना में कर्मचारी है। वहीं, मृतक का नाम मोनिका है। रविंद्र विजियानगरम जिले के राजम का रहने वाला है और मोनिका वाइजैग से थी। वारदात को अंजाम वाइजैग के ही एलवी नगर क्षेत्र में दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने मोनिका के शव के कुछ टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया था। जबकि, कुछ फ्रिज में पाए गए।
शादीशुदा होने के बाद भी अफेयर
रिपोर्ट के अनुसार, रविंद्र शादीशुदा था, लेकिन उसका मोनिका से अफेयर चल रहा था। खबरें हैं कि कुछ सप्ताह पहले रविंद्र की पत्नी उसका घर छोड़कर चली गई थी और 29 मार्च को मोनिका उसके घर पहुंची। रविंद्र ने ही प्रेमिका को कॉल करके घर बुलाया था। दोनों कुछ देर घर में भी साथ रहे।
गुस्से में हत्या!
कहा जा रहा है कि घर पर ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। हालांकि, इसे लेकर पुलिस ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। कथित तौर पर झगड़े के दौरान गुस्से में आकर रविंद्र ने मोनिका की हत्या कर दी और लाश को टुकड़ों में बांट दिया। उसने कथित तौर पर लाश के कुछ टुकड़ों को बैग में रखा और दूर किसी जगह पर फेंक आया। जबकि, कुछ टुकड़े फ्रिज में रखे।
सरेंडर कर दिया
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद रविंद्र पुलिस स्टेशन पहुंचा था और हत्या की बात मान ली। जांच के दौरान पुलिस को रविंद्र के घर से महिला के कुछ अंग मिले। हालांकि, इस दौरान सिर गायब था और पुलिस को शक है कि सिर को रविंद्र ने कहीं ठिकाने लगा दिया है। फिलहाल, अन्य टुकड़ों की खोज की जा रही है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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