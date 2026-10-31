हैरानी की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के भीतर यह आरोपी की दूसरी बार पुलिस हिरासत से फरार होने की घटना है। आरोपी की पहचान कोयंबटूर जिले के अन्नूर के रहने वाले राघवन के रूप में हुई है।

तमिलनाडु में फिर जेलब्रेक, थेनी के बाद अब कोयंबटूर में कैदी फरार (File Photo)

तमिलनाडु में थेनी जिला जेल से 17 कैदियों के भागने की बड़ी घटना के ठीक बाद पुलिस और जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोयंबटूर सेंट्रल जेल परिसर से लूट का एक आरोपी अदालत के आदेश के बाद दाखिले के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

हैरानी की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के भीतर यह आरोपी की दूसरी बार पुलिस हिरासत से फरार होने की घटना है। आरोपी की पहचान कोयंबटूर जिले के अन्नूर के रहने वाले राघवन के रूप में हुई है।

कैसे भागा आरोपी? अदालत के आदेश के बाद पुलिस टीम राघवन को रिमांड पर कोयंबटूर सेंट्रल जेल लेकर पहुंची थी। जेल की दो-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली के तहत पहले और दूसरे गेट के बीच जब सुरक्षाकर्मी उसे ले जा रहे थे, तभी उसकी हथकड़ी खोली गई।

हथकड़ी खुलते ही राघवन सुरक्षाकर्मियों को गच्चा देकर तेजी से भाग निकला। घटना के बाद रेस कोर्स थाना पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

इससे ठीक एक दिन पहले (गुरुवार शाम) राघवन को अन्नूर पुलिस स्टेशन से भी भागते समय पीछा करके पकड़ा गया था।

थेनी जेल ब्रेक के बाद भी सुरक्षा में भारी चूक यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब थेनी जिला जेल से कैदियों के भागने के बाद पूरे राज्य की जेलों में हाई अलर्ट जारी किया गया था। बुधवार को ही कोयंबटूर जेल परिसर के भीतर दंगा-रोधी गियर और हेलमेट पहने सीआरपीएफ जवानों ने लाठियों के साथ फ्लैग मार्च कर अपनी मुस्तैदी का प्रदर्शन किया था।

कैदियों की बैरक बंद करने का समय आधे घंटे घटाकर शाम 5:30 बजे कर दिया गया था और सभी सुरक्षाकर्मियों को वॉकी-टॉकी और लाठी साथ रखने के कड़े निर्देश दिए गए थे।

लगभग 2,300 सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों वाली इस ऐतिहासिक जेल की सुरक्षा में करीब 300 गार्ड, पुलिसकर्मी, सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल जैमर तैनात हैं, फिर भी यह चूक हो गई।

इसके अलावा, कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैदी वार्ड की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी, जहां कुछ महीनों पहले 40 से ज्यादा ठगी के मामलों का आरोपी फरार हो गया था (जिसे बाद में दोबारा पकड़ा गया)।

जेल महानिदेशक का तबादला, सुपरिटेंडेंट सस्पेंड गौरतलब है कि 26 अक्टूबर 2026 को थेनी जिला जेल में एक कैदी ने मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक किया था और जैसे ही सुरक्षाकर्मियों ने दरवाजा खोला, 17 विचाराधीन कैदी स्टाफ पर हमला कर फरार हो गए थे। हालांकि, बाद में 15 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 ने आत्मसमर्पण कर दिया।

इस बड़ी लापरवाही के बाद तमिलनाडु सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है।

जेल महानिदेशक संदीप राय राठौड़ का तबादला कर उन्हें 'टैंगेडको' में सीवीओ बनाया गया है। उनकी जगह एडीजीपी के. शंकर को जेल एवं सुधार सेवाओं का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। थेनी जेल के अधीक्षक नागेश्वरन को शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।