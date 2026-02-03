Hindustan Hindi News
आ सकता है एक और महाभियोग, ममता बनर्जी ने क्यों ठानी रार; साथी दलों संग चल रहा विचार

आ सकता है एक और महाभियोग, ममता बनर्जी ने क्यों ठानी रार; साथी दलों संग चल रहा विचार

संक्षेप:

ममता बनर्जी ने EC पर चुनिंदा तरीके से मतदाताओं का नाम हटाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि BJP विधायकों वाले क्षेत्रों में 3,000 से 4,000 नाम हटाए जा रहे हैं जबकि TMC विधायकों वाले क्षेत्रों में 40,000 से 1 लाख तक नाम काटे जा रहे हैं।

Feb 03, 2026 07:45 pm IST
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव तेज हो गया है। इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने संकेत दिए हैं कि वह अन्य विपक्षी दलों से बातचीत कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावना पर विचार कर रही है। यह घटनाक्रम उस दिन सामने आया है, जब एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के बीच दिल्ली में तीखी बहस हुई थी। दोनों के बीच विवाद की मुख्य जड़ Special Intensive Revision (SIR) यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है।

महाभियोग के लिए चल रही कोशिशों की पुष्टि करते हुए, तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि ज्ञानेश कुमार का वोटर लिस्ट साफ करने का तरीका गलत है। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से कहा, "हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर महाभियोग चलाने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वह SIR कर रहे हैं, वह गलत है और देश के हर नागरिक के वोटिंग अधिकारों को प्रभावित करता है।"

ममता बनर्जी का बड़ा आरोप

इससे पहले दिन में ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर चुनिंदा तरीके से मतदाता नाम हटाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि BJP विधायकों वाले क्षेत्रों में 3,000 से 4,000 नाम हटाए जा रहे हैं जबकि TMC विधायकों वाले क्षेत्रों में 40,000 से 1 लाख तक नाम काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा, “मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में अब तक 40,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए हैं। उनका लक्ष्य एक लाख नाम हटाने का है।”

“58 लाख नाम बिना सलाह हटाए गए”

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 58 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से एकतरफा तरीके से हटाए, वह भी बिना निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों से परामर्श किए। उन्होंने यह भी कहा कि “तार्किक विसंगति” के नाम पर अंधाधुंध नोटिस भेजे जा रहे हैं, यहां तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भी सुनवाई के लिए बुलाया गया।

SIR की टाइमिंग पर सवाल

SIR की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए बनर्जी ने मंगलवार को सवाल किया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यह प्रक्रिया केवल विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में ही क्यों की जा रही है, भाजपा शासित असम में क्यों नहीं, जहां चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा, "चुनाव वाले चार राज्यों में से तीन राज्यों में वे एसआईआर कर रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित असम में नहीं।" बनर्जी ने पूछा, “चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों किया जा रहा है? क्या बिना किसी योजना के इसे 2-3 महीनों के भीतर करना संभव है?”

चुनाव आयोग बनाम राज्य सरकार

इस पूरे विवाद ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। जहां तृणमूल इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, वहीं चुनाव आयोग अब तक अपने फैसलों को नियमों के तहत लिया गया कदम बताता रहा है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले चाणक्यपुरी के 'बंग भवन' में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और दावा किया कि वे पात्र मतदाता हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। बनर्जी ने उन्हें हर तरह के सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि उनके अधिकारों, गरिमा और लोकतांत्रिक आवाज के लिए यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता।

आगे क्या?

तृणमूल कांग्रेस अब विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। यदि महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो यह देश के चुनावी इतिहास में एक बड़ा और दुर्लभ राजनीतिक टकराव बन सकता है। फिलहाल, बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले ही चुनावी मैदान गरमा चुका है, और मतदाता सूची का मुद्दा इस लड़ाई का केंद्र बनता जा रहा है। बता दें कि पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, जो अभी जांच प्रक्रिया में है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

