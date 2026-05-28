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कौन हैं काकोली घोष, TMC सांसद पर लगाए क्या आरोप? RG कर की घटना का भी जिक्र

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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टीएमसी सांसद ने अपने पत्र में पिछले एक दशक के दौरान पश्चिम बंगाल और टीएमसी के भीतर हुए कई बड़े विवादों और घोटालों पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने आम जनता के मन में गहरा गुस्सा और अविश्वास पैदा किया है।

कौन हैं काकोली घोष, TMC सांसद पर लगाए क्या आरोप? RG कर की घटना का भी जिक्र

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की करारी हार के बाद कलह और बगावत अब खुलकर सामने आने लगी है। तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद डॉ. काकोली घोष दस्तीदार ने अखिल भारतीय तृणमूल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में दस्तीदार ने टीएमसी के ही एक अन्य सांसद पर महिला विरोधी व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप के बाद मौत और बंगाल में हुए विभिन्न घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है।

काकोली घोष दस्तीदार ने महिला विंग के अध्यक्ष पद के साथ-साथ पार्टी के सभी पदों, समितियों और जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से राहत मांगी है।

अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा, "गहरे मानसिक द्वंद्व और लंबे विचार-विमर्श के बाद मैं यह पत्र लिखने को मजबूर हुई हूं। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में जनता की सेवा करने का अवसर और सम्मान देने के लिए मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की आभारी हूं। लेकिन मेरे कार्यकाल के दौरान पार्टी के ही एक अन्य शिक्षित सांसद द्वारा महिला सांसदों के प्रति किए जाने वाले महिला विरोधी व्यवहार को रोकना संभव नहीं हो सका। दुख की बात यह है कि इस विषय पर पार्टी के उच्च नेतृत्व से भी कोई पर्याप्त सहयोग या सहानुभूति नहीं मिली। ऐसी स्थिति में इस पद पर बने रहने का अब कोई अर्थ नहीं रह जाता है।"

टीएमसी सांसद ने अपने पत्र में पिछले एक दशक के दौरान पश्चिम बंगाल और टीएमसी के भीतर हुए कई बड़े विवादों और घोटालों पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने आम जनता के मन में गहरा गुस्सा और अविश्वास पैदा किया है।

काकोली घोष ने लिखा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की मौत और उसके बाद सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन घटनाओं के नैतिक प्रभाव को बहुत गहराई से महसूस किया है। इसके अलावा पत्र में उन्होंने राशन वितरण घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला और कई अन्य वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं का सीधा जिक्र किया।

पद छोड़ा, पार्टी में बनी रहेंगी

एक तरफ जहां काकोली घोष ने पार्टी नेतृत्व और वर्किंग कल्चर पर तीखे सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह पार्टी नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने लिखा, "मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि मेरा यह फैसला किसी व्यक्तिगत शिकायत या नाराजगी के कारण नहीं है। बल्कि मैं यह कदम पार्टी, लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए उठा रही हूं। मैं तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ रही हूं। पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं बंगाल के हितों के लिए और जनता के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखूंगी।"

आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही तृणमूल के कई बड़े नेताओं के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। काकोली घोष जैसी कद्दावर महिला नेता और सांसद द्वारा महिला विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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