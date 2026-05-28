जहांगीर खान को एक और झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने छीन ली सुरक्षा; गिरफ्तारी की लटकी तलवार
फलता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर को चुनाव से पहले हाईकोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था। उस मामले की सुनवाई भी मंगलवार सुबह हुई।
Jahangir Khan: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को बड़ा झटका दिया है। उन्हें दी गई सभी सुरक्षा हटा ली गई है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि 18 मई को दी गई अंतरिम सुरक्षा भी रद्द की जा रही है। आपको बता दें कि जहांगीर के खिलाफ 2019 में एक मामला दर्ज किया गया था। उस मामले में उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी। इसकी वैधता बुधवार को समाप्त होने वाली थी। इसकी वजह से मंगलवार को यह मामला एक बार फिर हाईकोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आया। सुबह कोई वकील मौजूद नहीं था, इसलिए मामले को दूसरी पीठ के पास भेज दिया गया।
इसके अलावा फलता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर को चुनाव से पहले हाईकोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था। उस मामले की सुनवाई भी मंगलवार सुबह हुई। बंगाल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की।
सुनवाई के दौरान जस्टिस पार्थसारथी सेन ने कहा कि याचिकाकर्ता को अंतरिम सुरक्षा विशेष रूप से चुनाव में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दी गई थी। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था। इन परिस्थितियों में सुरक्षा आदेश का जारी रहना उचित नहीं था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने सवाल किया कि सुरक्षा आदेश को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
जहांगीर के वकील किशोर दत्ता ने निवेदन किया कि उन्हें इस मामले पर जवाब तैयार करने के लिए समय चाहिए। इसके बाद दोपहर में मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई। इसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। सूत्रों का कहना है कि फलता जहांगीर खान के खिलाफ कुल सात FIR दर्ज की गई थीं। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब वह सुरक्षा हटा ली गई है।
फलता विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान ने घोषणा की कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से सुरक्षा राहत मांगी थी और प्राप्त भी कर ली थी। रविवार को जब फलता विधानसभा क्षेत्र के नतीजे घोषित हुए तो पता चला कि जहांगीर को सिर्फ 7000 के करीब वोट मिले।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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