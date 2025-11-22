पश्चिम बंगाल में एक और BLO ने किया सुसाइड, ममता बनर्जी बोलीं- तुरंत रोक दें SIR

संक्षेप: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया कि और कितनी जानें जाएंगी? एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरने की जरूरत है? इस प्रक्रिया के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी? यह अब सच में चिंताजनक हो गया है।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का विरोध कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नादिया जिले में एक ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ) रिंकु तरफदार की खुदकुशी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एसआईआर पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा, "एक और महिला बीएलओ पैरा-टीचर की मौत की खबर सुनकर बहुत सदमा लगा। उसने कृष्णानगर में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाली महिला श्रीमती रिंकू तरफदार ने अपने घर पर खुदकुशी करने से पहले अपने सुसाइड नोट में ईसीआई को दोषी ठहराया है।" मुख्यमंत्री टीएमसी की प्रमुख भी हैं।

मुख्यमंत्री ने सवाल किया, "और कितनी जानें जाएंगी? एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरने की जरूरत है? इस प्रक्रिया के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी? यह अब सच में चिंताजनक हो गया है।" सत्ताधारी टीएमसी ने हैरानी जताई और कहा कि 'अमानवीय प्रशासनिक दबाव, डेडलाइन और छोटी-छोटी गलतियों के लिए सजा के लगातार डर' में एक और जिंदगी बरबाद हो गई।