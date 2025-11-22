Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsAnother BLO commits suicide in West Bengal Mamata Banerjee says stop it immediately SIR
पश्चिम बंगाल में एक और BLO ने किया सुसाइड, ममता बनर्जी बोलीं- तुरंत रोक दें SIR

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया कि और कितनी जानें जाएंगी? एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरने की जरूरत है? इस प्रक्रिया के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी? यह अब सच में चिंताजनक हो गया है।

Sat, 22 Nov 2025 05:44 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का विरोध कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नादिया जिले में एक ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ) रिंकु तरफदार की खुदकुशी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एसआईआर पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा, "एक और महिला बीएलओ पैरा-टीचर की मौत की खबर सुनकर बहुत सदमा लगा। उसने कृष्णानगर में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाली महिला श्रीमती रिंकू तरफदार ने अपने घर पर खुदकुशी करने से पहले अपने सुसाइड नोट में ईसीआई को दोषी ठहराया है।" मुख्यमंत्री टीएमसी की प्रमुख भी हैं।

मुख्यमंत्री ने सवाल किया, "और कितनी जानें जाएंगी? एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरने की जरूरत है? इस प्रक्रिया के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी? यह अब सच में चिंताजनक हो गया है।" सत्ताधारी टीएमसी ने हैरानी जताई और कहा कि 'अमानवीय प्रशासनिक दबाव, डेडलाइन और छोटी-छोटी गलतियों के लिए सजा के लगातार डर' में एक और जिंदगी बरबाद हो गई।

टीएमसी ने कहा कि नादिया के सस्थिताला की बीएलओ रिंकू तरफदार मानसिक रूप से टूट चुकी थीं और असहनीय स्थिति में थीं। पार्टी के बयान में कहा गया, "चुनाव आयोग की मुश्किल डिजिटल प्रक्रिया, टाइमलाइन, सजा का डर और रातभर निगरानी हमारे कर्मचारियों पर थोपा गया एक तरह का मानसिक टॉर्चर है और यह पूरी तरह से मंजूर नहीं है।" टीएमसी ने एसआईआर प्रक्रिया के मद्देनजर मौजूदा हालात के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भी जिम्मेदार ठहराया।

