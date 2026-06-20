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तमिलनाडु में थलपति विजय बनाम अन्नामलाई, तनाव के बीच ट्रंप ने की नेतन्याहू की तारीफ; टॉप-5 न्यूज

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के ऊपर पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने निशाना साधा। एक स्कूल का वीडियो साझा करके पूर्व आईपीएस ने कहा कि TVK को सरकारी स्कूलों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, विजय की फोटो लगाने पर नहीं।

तमिलनाडु में थलपति विजय बनाम अन्नामलाई, तनाव के बीच ट्रंप ने की नेतन्याहू की तारीफ; टॉप-5 न्यूज

तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत के साथ मुख्यमंत्री बने सी. जोसेफ विजय और उनकी पार्टी के ऊपर पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने हमला बोला है। एक सरकारी स्कूल का वीडियो साझा करते हुए पूर्व आईपीएस ने कहा कि टीवीके के कार्यकर्ता एक चलती हुई क्लास के अंदर घुसे और छात्रों के साथ बात करने लगे। इसके बाद उन्होंने वहां पर विजय की फोटो लगाई। अन्नामलाई ने इस व्यवहार की आलोचना की। दूसरी तरफ ईरान के साथ डील करके इजरायल को निशाने पर लेने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ की है। उन्होंने इजरायली पीएम को योद्धा करार दिया।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ीं खबरें...

तमिलनाडु में थलपति विजय बनाम अन्नामलाई

तमिलनाडु सीएम थलपति विजय और उनकी पार्टी के ऊपर पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने निशाना साधा है। विजय की पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो साझा करते हुए अन्नामलाई ने लिखा कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसा करने से बच्चों का समय केवल खराब होगा। इतना ही नहीं अन्नामलाई ने सीएम और शिक्षा मंत्री से स्कूलों पर ध्यान देने की भी अपील की। दरअसल, इस वीडियो में विजय की पार्टी के कार्यकर्ता एक क्लास में जाते हैं। यहां पर वह काफी समय तक बच्चों से बात करते रहते हैं और फिर विजय की फोटो क्लास में लगा देते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

तनाव के बीच ट्रंप ने की नेतन्याहू की तारीफ

ईरान के साथ शांति समझौता करके ईरान को नाराज करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब उनकी तारीफ कर रहे हैं। कतर की तरफ से तोहफे में मिले एयरपोर्ट वन के विमान के अनावरण के समय मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ करते हुए उन्हें एक योद्धा प्रधानमंत्री करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर जोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू सच्चे योद्धा हैं। उन्हें इसका पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...

ट्रंप ने फिर साधा इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पर निशाना

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि इटली पीएम मेलोनी ने फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान उनसे बार-बार फोटो खिंचवाने का अनुरोध किया था। इस हमले से एक कदम आगे बढ़ते हुए ट्रंप ने दावा किया कि इटली में प्रधानमंत्री मेलोनी की लोकप्रियता घट रही है। इसलिए अब वह एक बार फिर से अमेरिका के साथ दोस्ती करके अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहती हैं। पढ़ें पूरी खबर...

कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजित दीपके का दावा, बोले-पुलिस गिरफ्तार करने वाली है

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजित दिपके ने जंतर- मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखा है। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे दीपके ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा कि अब जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक वह जंतर-मंतर से नहीं जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस से भी प्रदर्शन की अनुमति बढ़ाने की अपील की थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार किया जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर...

प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की धरती से किसानों को खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की दी जाने वाली सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस किस्त के तहत पात्र किसानों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। देश भर के करोडों किसानों के खाते में यह रकम पहुंच चुकी है। बता दें, बोवनी के मौसम में किसानों को यह 2000 की रकम काफी मदद देती है। किसान इसे सीधे अपने बैंक खाते से इस रकम को निकाल सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर…

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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