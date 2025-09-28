Annamalai said Vijay was not at fault in the Tamil Nadu stampede case and demanded a CBI investigation विजय की गलती नहीं; तमिलनाडु भगदड़ पर बोले BJP नेता अन्नामलाई, CBI जांच की मांग, India News in Hindi - Hindustan
विजय की गलती नहीं; तमिलनाडु भगदड़ पर बोले BJP नेता अन्नामलाई, CBI जांच की मांग

Tamil Nadu stampede case: अन्नामलाई ने कहा कि इसमें विजय की गलती नहीं है। यह काम पुलिस का है कि वह आयोजन में आने वाले लोगों की संख्या का अंदाजा लगाएं और उसकी के अनुरूप पुलिस बल तैनात करें।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 10:29 PM
तमिलनाडु अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में हुई भगदड़ में अभी तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन रात में ही अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनावों की वजह से यह घटना अब राजनीति का केंद्र बनती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा नेता अन्नामलाई ने रैली में मौजूद पुलिस बल पर भी सवाल उठाया।

अन्नामलाई ने कहा, "विजय की गलती नहीं है कहा कि यह राजनैतिक पार्टी का नहीं बल्कि खुफिया विभाग और पुलिस का काम होता कि वह पर्याप्त बल तैनात करें। वह भीड़ का अनुमान लगाएं। पुलिस ने उन्हें 7 घंटे की अनुमति क्यों दी? दो घंटे के लिए अनुमति देते।" इतना ही नहीं सीबीआई जांच की मांग करते हुए अन्नामलाई ने कहा, "हम सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने एक सदस्यीय पूर्व न्यायाधीश का जांच आयोग चाहते हैं। उन्होंने अपने आप ही न्यायाधीश का चयन भी कर लिया है। आखिर यह जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है?

इससे पहले अन्नामलाई ने सोशल मीडिया के जरिए डीएमके सरकार से लोगों की मदद करने की अपील की थी। उन्होंने कहा, "करूर में टीवीके नेता विजय की एक सभा में भगदड़ मचने से बच्चों समेत लगभग चालीस लोगों की मौत की खबर बेहद चौंकाने वाली और दुखद है। कई अन्य घायल हुए हैं और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सभी का उचित इलाज सुनिश्चित करें।

अपडेट की जा रही है।

