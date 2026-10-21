BJP के खिलाफ खुलकर आए अन्नामलाई, PM मोदी का नाम लेकर साधा निशाना; बोले- जवाब देना होगा

पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने पीएम मोदी के एक पुराने भाषण का जिक्र कर सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए पांच सवाल पूछे।

भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे के. अन्नामलाई ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी के 2011 में दिए गए उस भाषण का जिक्र किया। इस भाषण में पीएम मोदी ने उस वक्त रामलीला ग्राउंड में दिल्ली पुलिस द्वारा दिखाई गई सख्ती की आलोचना की थी। अन्नामलाई ने कहा कि पीएम मोदी उस वक्त सही थे लेकिन आज अगर कोई प्रदर्शन करता है, तो उसे तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है। पूर्व भाजपा नेता ने सत्ताधारी पार्टी द्वारा विरोधी आवाजों को विदेश फंडिंग का तमगा दिए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अब इन सब बातों से बोरियत होती है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात को रखते हुए पूर्व तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नीट प्रोटेस्ट और हाल में कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के सपोर्ट में कुछ कहा, तो उनके ऊपर हमले तेज हो गए थे। उन्होंने कहा, "जब से मैंने केंद्र सरकार से NEET के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए कहा है। तब से मुझे लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि तमिलनाडु के जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। एक तरह से, मुझे इसमें मजा भी आया, क्योंकि इससे यह ठप्पा जल्दी हट जाएगा कि मैं 'BJP की B-टीम' हूँ और मुझे तमिलनाडु में एक 'धुरंधर' के तौर पर भेजा गया है।

बता दें, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे अन्नमलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से वह लगातार अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रखते हुए नजर आते हैं। इसके चलते वह कई बार भाजपा नेताओं के निशाने पर भी आ जाते हैं।

CJP के सपोर्ट में अन्नामलाई अन्नमलाई ने मंगलवार को भी सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास को हिरासत में रखने के तरीके पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पोस्ट में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि इस बयान के बाद उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "कल एक प्रेस मीटिंग के दौरान, मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के दिल्ली पुलिस के तरीकों पर सवाल उठाए। जैसा कि उम्मीद थी, कल से मुझ पर फिर से हमले शुरू हो गए हैं। BJP के कुछ लोगों के लिए, अगर उन्हें कुछ बातें भूलने की आदत है, तो मैं साफ कर दूँ कि मैंने 5 जून, 2026 को BJP छोड़ दी थी। जैसा कि मैंने कल कहा था, हो सकता है कि मैं CJP के तरीकों से सहमत न होऊँ, और मुझे लगता है कि उनके कई तरीके गलत दिशा में हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या उन्हें किसी ऐसे मुद्दे पर विरोध करने, बहस करने या प्रदर्शन करने का अधिकार है जिसे वे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो मेरा स्पष्ट जवाब होगा - हाँ।"

के. अन्नमलाई के सत्ताधारी भाजपा से पांच सवाल भाजपा के हिस्सा रहे अन्नमलाई ने सत्ताधारी पार्टी से पांच सवाल पूछे। इनमें जंतर मंतर को प्रोटेस्ट के लिए डिनोटिफाई किए जाने से लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर भी ध्यान दिया गया।

1. कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगने के बाद, गृह मंत्रालय ने एक आदेश के तहत जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन वाली जगह से कैसे हटा दिया?

2. अन्नमलाई ने SEM कोर्ट के तरीके पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "हम कब तक ऐसी व्यवस्था चलने देंगे, जिसमें पुलिस के एक सहायक आयुक्त (ACP) को 'विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट' (Special Executive Magistrate) की शक्तियां दे दी जाती हैं, जो यह तय करता है कि किसी व्यक्ति को एहतियातन हिरासत (preventive detention) में रखा जाए या नहीं? दिल्ली पुलिस का ACP उस मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस ही आरोपी CJP के खिलाफ शिकायतकर्ता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि फैसला किस तरफ जाएगा।

3. अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि 19 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट देर से पहुंचे थे। उन्होंने कहा, “ 19 अक्टूबर को, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (जो कि दिल्ली पुलिस के ACP ही हैं) 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर से गिरफ्तार किए गए लोगों की जमानत सुनवाई में जानबूझकर देरी से क्यों पहुंचे? और फिर उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए खुद को सुनवाई से अलग क्यों कर लिया? क्या यह कोई मजाक है?”

4. जमानत देने वाले 8 लोगों (sureties) को क्यों खारिज कर दिया गया? जो व्यक्ति जमानत देने आया था, उससे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जिरह (cross-examination) क्यों की?

5. क्या दिल्ली पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर कोई कार्रवाई की गई? या उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कदम उठाया गया, जिन्होंने NEET विवाद के दौरान प्रदर्शनकारियों के मामले में 'मानक संचालन प्रक्रियाओं' का उल्लंघन किया था?

इन पांच सवालों के साथ अन्नमलाई ने दिल्ली पुलिस से भी सवाल पूछा कि आखिर क्या दिल्ली में BJP के किसी भी कार्यकर्ता ने पिछली कांग्रेस या AAP सरकारों के दौरान कभी किसी बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया? उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि उस समय भी दिल्ली पुलिस ही तैनात रही होगी, जब बैरिकेड्स तोड़े गए थे और आदेशों की अवहेलना की गई थी? तब उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया था? क्या बिल्कुल ऐसा ही? बिल्कुल नहीं।"