'कल तक चीनी एजेंट थे, आज हमदर्द कैसे?' वांगचुक के अनशन तोड़ने से तिलमिलाई कांग्रेस
सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ते ही सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उन्हें 'अन्ना पार्ट-2' बताते हुए सरकार से 'निजी डील' का आरोप लगाया है। वहीं, CJP का प्रदर्शन अब भी जारी है।
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर अपना 26 दिनों का अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन उनके अनशन तोड़ते ही इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान मच गया है। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अनशन तोड़ा, जिसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उन पर तीखा हमला बोला। मसूद ने वांगचुक की तुलना 'अन्ना हजारे' से करते हुए उन पर सरकार के साथ "निजी डील" करने का आरोप लगाया है।
इमरान मसूद का वांगचुक पर तीखा हमला
सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वांगचुक के आंदोलन की मंशा और सरकार से उनकी बातचीत पर गंभीर सवाल उठाए। मसूद ने कहा, "हम बार-बार कह रहे थे कि उन्हें अपना अनशन तोड़ देना चाहिए। 45 सांसद गए, लेकिन आपने नहीं तोड़ा। दो मंत्री गए और आप मान गए। आपने किस बात पर सहमति जताई? वे आपको 'चीनी एजेंट' कहते थे। आज वही बीजेपी उनकी सबसे बड़ी हमदर्द बन गई है।"
इससे पहले मसूद ने वांगचुक को 'अन्ना हजारे पार्ट-2' करार देते हुए कहा, "जब आप कल सरकार से डील कर रहे थे, तो क्या वहां कोई छात्र मौजूद था? यह सरकार के साथ आपकी निजी डील के अलावा और क्या है?" चुप्पी साधने का तंज कसते हुए कहा, "अन्ना 12 साल से चुप हैं, और अब सोनम वांगचुक भी चुप रहेंगे।"
मसूद ने यह भी कहा कि जब तक जिम्मेदार लोगों के इस्तीफे नहीं होंगे, तब तक व्यवस्था में कोई डर नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करके देश को अनपढ़ रखने की कोशिश की जा रही है।
वांगचुक ने क्यों और कैसे तोड़ा अनशन?
सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। उनके अनशन खत्म करने के मुख्य कारण रहे-
- सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे न दर्ज करने, संसद में पेपर लीक पर चर्चा करने और पीड़ित छात्रों के परिवारों को मुआवजे पर विचार करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है।
- वांगचुक ने स्पष्ट किया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। इसके अलावा, देश में संभावित हिंसा की आशंकाओं को देखते हुए लंबी बातचीत के बाद उन्होंने यह कदम उठाया।
बीजेपी का पलटवार: 'क्रेडिट की लड़ाई'
इमरान मसूद के बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ 'क्रेडिट' न मिल पाने की हताशा में वांगचुक का अपमान कर रही है।
बीजेपी का तर्क है कि जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बात करके मुद्दा सुलझा लिया और संसद में चर्चा की मांग मान ली, तो कांग्रेस नेता केवल अपने अहंकार के कारण वांगचुक को गालियां दिलवा रहे हैं।
CJP का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रहेगा जारी
वांगचुक के अनशन खत्म करने के बावजूद यह आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), जो इस विरोध प्रदर्शन में प्रमुखता से शामिल है, ने अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है।
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वांगचुक के साहस और बलिदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अनशन तोड़ने से उन्हें काफी राहत मिली है।
साथ ही दीपके ने स्पष्ट किया कि "जंतर-मंतर पर हमारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते"। CJP ने इमरान मसूद की टिप्पणियों की भी निंदा की और इसे विशुद्ध रूप से युवाओं का आंदोलन बताया।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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