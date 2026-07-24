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अन्ना हजारे पार्ट 2' वांगचुक के अनशन तोड़ने पर कांग्रेस सांसद का तंज; BJP भड़की

By Upendra Thapak
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सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने के बाद कांग्रेस की तरफ से आए तंज ने विरोध खड़ा कर दिया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की क्रेडिट खाने की कोशिश करार दिया। दूसरी तरफ वांगचुक की पत्नी ने गीतांजलि ने आलोचना करने से  पहले थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा।

sonam wangchuk and his wife gitanjali
sonam wangchuk and his wife gitanjali

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अभी भी युवा बैठे हुए हैं। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अपना 26 दिनों का अनशन तोड़ चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी समेत कई लोगों ने इसका स्वागत किया है। लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भाजपा नेताओं की मौजूदगी में वांगचुक के अनशन तोड़ने पर तंज कसा है। उनके इस बयान के बाद अभिजीत दीपके, भारतीय जनता पार्टी ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहीं वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी बिना नाम लिए मसूद को लताड़ लगाई।

इमरान मसूद द्वारा सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे पार्ट 2 करार दिए जाने के बाद सबसे पहला पलटवार भाजपा की तरफ से आया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस केवल क्रेडिट लेने की कोशिश में लगी रहती है। उन्होंने कहा, "आखिर कब तक कांग्रेस केवल क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ती रहेगी? सोनम वांगचुक 21 दिनों से जंतर मंतर पर हड़ताल कर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस के 'युवराज'उस प्रोटेस्ट में नहीं गए। न ही उन्होंने सोनम वांगचुक का हाल जानना चाहा। अब जबकि प्रोटेस्टर्स के साथ सरकार बात कर रही है और वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। पूरा देश खुश है लेकिन कांग्रेस पार्टी का घमंड आड़े आ रहा है।"

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पूनावाला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आज सोनम वांगचुक को केवल क्रेडिट के लिए गालियां दे रही हैं। कांग्रेस के लिए तो सोनम वांगचुक की पत्नी तक गलत बोल चुकी हैँ। यहीं कांग्रेस का असली चेहरा है। वह न तो छात्रों की हैं और न ही जनता की। वह केवल क्रेडिट लेने का काम करती है।”

सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी साधा निशाना

शहजाद पूनावाला के बाद अभिजीत दिपके ने भी कांग्रेस सांसद के बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन विपक्ष का नहीं है। बल्कि देश के युवाओं का है। इसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने मोर्चा संभाला और बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद को लताड़ लगाई। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोनम वांगचुक ने अपनी मर्जी से व्रत किया था और करीब 11 किलो वजन गंवाया है।

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उन्होंने कहा, "सोनम वांगचुक पर तंज कसने से पहले किसी बड़े उद्देश्य के लिए 26 दिनों तक व्रत करने के लिए रुकें। वह आज आईसीयू में है। उनका 11 किलो वजन कम हो गया है। क्योंकि उन्होंने आराम की बजाय त्याग को चुना। अपनी अपेक्षाओं और राजनीतिक गणनाओं का बोझ उन पर डालने से पहले हम कम से कम उन्हें करुणा का एक दिन तो दे ही सकते हैं।

हर कोई निःस्वार्थ सेवा के जीवन का मूल्यांकन करने के योग्य नहीं है। ऐसा करने के लिए पहले व्यक्ति को नैतिक कद अर्जित करना होगा।"

गीतांजलि के इस पोस्ट के बाद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी इस पर कमेंट किया। उन्होंने लिखा, "सोनम सर ने अपनी जान खतरे में डालकर पूरे देश को जगाया है। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए।"

क्या कहा था कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने?

26 दिनों तक अनशन करने वाले सोनम वांगचुक ने कल देर रात भाजपा नेताओं की उपस्थिति में अपने अनशन को खत्म कर दिया। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन की शुरुआत से ही कांग्रेस ने इससे दूरी बनाई हुई है। लेकिन जब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा तो कांग्रेस की तरफ से तंज आ गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वांगचुक की तुलना अन्ना हजारे से करते हुए उन्हें अन्ना हजारे 2.0 करार दिया। उन्होंने कहा कि जैसे अन्ना हजारे पिछले 12 साल से चुप हैं। वैसे ही वांगचुक भी अब चुप हो जाएंगे।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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