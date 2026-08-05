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अंकुर वारिको हर महीने ड्राइवर को देते हैं 53 हजार रुपये सैलरी, अन्य फायदे जान रह जाएंगे हैरान

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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अंकुर वारिको अपने ड्राइवर को हर महीने 53 हजार रुपये सैलरी देते हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसे इंसान हैं जिन पर मैं अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं। 

Ankur Warikoo pays his Driver Rs 53000 per Month You Will be Surprised to Know the Other Benefits
अंकुर वारिको ड्राइवर को देते हैं 53 हजार रुपये सैलरी

इंफ्लूएंसर और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। यूट्यूब पर उनके एक-एक वीडियोज को लाखों में व्यूज मिलते हैं। इसमें वह लोगों से अपने पैसों को खर्च करने पर सलाह देते हैं। उन्होंने एक पोस्ट में यह बताकर चौंका दिया है कि वह अपने ड्राइवर को 53 हजार रुपये महीने की सैलरी देते हैं। इसके अलावा, भी कई अन्य फायदे भी देते हैं।

लिंक्डइन पोस्ट में वारिकू ने बताया है कि वह अपने ड्राइवर दयानंद को हर महीने 53,000 की सैलरी दे रहे हैं। इसे अलावा, उसके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, एक महीने का दिवाली बोनस भी देते हैं। साथ ही, एक स्कूटी भी दी है। दयानंद ने 13 साल पहले 15,000 प्रति महीने की सैलरी पर यह नौकरी शुरू की थी। इतने सालों में दयानंद का रोल ड्राइविंग ड्यूटी से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वह वारिकू के एक परिवार के सदस्य बन गए हैं।

वारिकू ने कहा, ''हमारे ड्राइवर, दयानंद भैया, महीने के 53,350 कमाते हैं। साथ ही परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, एक महीने का दिवाली बोनस और एक स्कूटी। वह 13 साल पहले हमारे साथ जुड़े थे, और 15,000 कमाते थे। आज, वह सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं हैं। वह हमारे भरोसेमंद पार्टनर हैं। वह हमारे बच्चों को क्लास तक ले जाते हैं।''

'घर की डुप्लीकेट चाबियां रखते हैं'

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, ''घर की डुप्लीकेट चाबियां रखते हैं। वे सभी जरूरी काम संभालते हैं, जिनमें हमारी जरूरत नहीं होती। हमें अपना मानते हैं। वह परिवार में सभी को तुम कहते हैं, आप नहीं। वह ऐसे इंसान हैं, जिन पर मैं अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं। वह हमेशा समय के पाबंद और अनुशासन के साथ किफायत से जीते हैं।''

'सुबह साढ़े चार बजे उठ जाते हैं दयानंद भैया'

वारिकू ने आगे कहा कि वह सुबह 4:30 बजे उठते हैं और रात 8:30 बजे तक सो जाते हैं, कभी देर नहीं करते, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वह हमारा समय, दिमागी बोझ और मेहनत बचाते हैं। बदले में, उसे बस भरोसा चाहिए था, जो हमने खुशी-खुशी दिया। वह हमारे पैसे के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट में से एक रहा है। जिंदगी में जीतने का सबसे पक्का तरीका है कि आप मेहनती लोगों के साथ अपने पैसे का दिल खोलकर इस्तेमाल करें।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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