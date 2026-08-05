अंकुर वारिको हर महीने ड्राइवर को देते हैं 53 हजार रुपये सैलरी, अन्य फायदे जान रह जाएंगे हैरान
अंकुर वारिको अपने ड्राइवर को हर महीने 53 हजार रुपये सैलरी देते हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसे इंसान हैं जिन पर मैं अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं।
इंफ्लूएंसर और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। यूट्यूब पर उनके एक-एक वीडियोज को लाखों में व्यूज मिलते हैं। इसमें वह लोगों से अपने पैसों को खर्च करने पर सलाह देते हैं। उन्होंने एक पोस्ट में यह बताकर चौंका दिया है कि वह अपने ड्राइवर को 53 हजार रुपये महीने की सैलरी देते हैं। इसके अलावा, भी कई अन्य फायदे भी देते हैं।
लिंक्डइन पोस्ट में वारिकू ने बताया है कि वह अपने ड्राइवर दयानंद को हर महीने 53,000 की सैलरी दे रहे हैं। इसे अलावा, उसके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, एक महीने का दिवाली बोनस भी देते हैं। साथ ही, एक स्कूटी भी दी है। दयानंद ने 13 साल पहले 15,000 प्रति महीने की सैलरी पर यह नौकरी शुरू की थी। इतने सालों में दयानंद का रोल ड्राइविंग ड्यूटी से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वह वारिकू के एक परिवार के सदस्य बन गए हैं।
वारिकू ने कहा, ''हमारे ड्राइवर, दयानंद भैया, महीने के 53,350 कमाते हैं। साथ ही परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, एक महीने का दिवाली बोनस और एक स्कूटी। वह 13 साल पहले हमारे साथ जुड़े थे, और 15,000 कमाते थे। आज, वह सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं हैं। वह हमारे भरोसेमंद पार्टनर हैं। वह हमारे बच्चों को क्लास तक ले जाते हैं।''
'घर की डुप्लीकेट चाबियां रखते हैं'
उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, ''घर की डुप्लीकेट चाबियां रखते हैं। वे सभी जरूरी काम संभालते हैं, जिनमें हमारी जरूरत नहीं होती। हमें अपना मानते हैं। वह परिवार में सभी को तुम कहते हैं, आप नहीं। वह ऐसे इंसान हैं, जिन पर मैं अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं। वह हमेशा समय के पाबंद और अनुशासन के साथ किफायत से जीते हैं।''
'सुबह साढ़े चार बजे उठ जाते हैं दयानंद भैया'
वारिकू ने आगे कहा कि वह सुबह 4:30 बजे उठते हैं और रात 8:30 बजे तक सो जाते हैं, कभी देर नहीं करते, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वह हमारा समय, दिमागी बोझ और मेहनत बचाते हैं। बदले में, उसे बस भरोसा चाहिए था, जो हमने खुशी-खुशी दिया। वह हमारे पैसे के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट में से एक रहा है। जिंदगी में जीतने का सबसे पक्का तरीका है कि आप मेहनती लोगों के साथ अपने पैसे का दिल खोलकर इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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