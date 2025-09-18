अनिल विज ने अपने नाम से मंत्री हटाया, X का बायो ही बदल दिया; क्या है वजह

सात बार के विधायक अनिल विज ने 12 सितंबर को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह दावा करके राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी कि कुछ लोग वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र अंबाला छावनी में भाजपा की 'समानांतर' इकाई चला रहे हैं।

हरियाणा सरकार में कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने परिचय से 'मंत्री' शब्द हटा दिया है और उन्होंने कहा कि वह 'किसी टैग के मोहताज नहीं हैं।' भारतीय जनता पार्टी के 72 वर्षीय नेता के X पर आठ लाख से अधिक फॉलोअर हैं। उन्होंने मंगलवार को इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपना परिचय ‘अनिल विज, मंत्री हरियाणा, भारत’ से बदलकर ‘अनिल विज, अंबाला कैंट हरियाणा, भारत’ कर लिया।

विज ने गुरुवर को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, 'मैं अनिल विज के रूप में अपनी ‘व्यूअरशिप’ (सोशल मीडिया पर मौजूदगी) बढ़ाना चाहता हूं, मंत्री के रूप में नहीं। मैंने मंत्री बनने से बहुत पहले ही सोशल मीडिया मंच पर उपस्थिति दर्ज करा ली थी। मेरे फेसबुक पेज पर भी, आपको मेरे प्रोफाइल में 'मंत्री' नहीं लिखा मिलेगा।'

उन्होंने कहा, 'लोग मुझे अनिल विज के नाम से जानते हैं। मैं जो सामग्री पोस्ट करता हूं और उसे देखने वालों की संख्या इसी पर आधारित होनी चाहिए, न कि इस बात पर कि मैं मंत्री हूं। अनिल विज किसी टैग (मंत्री आदि) का मोहताज नहीं है।' विज के पास हरियाणा सरकार में ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभागों का प्रभार है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने परिचय से 'मंत्री' शब्द हटाने के उनके फैसले का उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र अंबाला छावनी में भाजपा की 'समानांतर' इकाई चलाए जाने के उनके दावे से कोई लेना-देना नहीं है।

सात बार के विधायक विज ने 12 सितंबर को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह दावा करके राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी कि कुछ लोग वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र अंबाला छावनी में भाजपा की 'समानांतर' इकाई चला रहे हैं। उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगे थे कि वह इनसे निपटने के लिए क्या करें।