अनिल अंबानी पर दिवालिया होने का साया, बागियों के निशाने पर अभिषेक बनर्जी; टॉप-5

Big News Today: आज देश की दो सबसे चर्चित खबरें सुर्खियों में हैं। एक तरफ उद्योगपति अनिल अंबानी को NCLT से बड़ा झटका लगा है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह तेज हो गया है, जहां ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अब बागी नेताओं की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं।

Top News Today: मुंबई में NCLT ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद अंबानी के दिवालिया होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अंबानी ने तुरंत ऐलान किया कि वे इस आदेश को NCLAT में चुनौती देंगे। दूसरी ओर TMC में भारी बवाल मचा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार इस्तीफे दे रहे हैं और उनका मुख्य निशाना ममता बनर्जी नहीं, बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का अहंकारी रवैया, भाई-भतीजावाद और आई-पैक पर अत्यधिक भरोसा है। पढ़ें आज की बड़ी खभरें...

दिवालिया होने वाले अनिल अंबानी? NCLT के आदेश ने बढ़ाई चिंता उद्योगपति अनिल अंबानी को तगड़ा झटका लगा है। मुंबई के राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद अंबानी के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।हालांकि, NCLT के आदेश के तुरंत बाद अनिल अंबानी ने स्पष्ट किया कि वे इस फैसले को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में चुनौती देंगे। यदि मामला आगे बढ़ा तो रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) नियुक्त किया जा सकता है, जो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों का आकलन और नियंत्रण संभालेगा। पढ़ें पूरी खबर...

बागी नेताओं की निशाने पर अभिषेक बनर्जी, ममता नहीं तृणमूल कांग्रेस (TMC) में आंतरिक कलह तेज हो गई है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अब विद्रोही नेताओं के गुस्से का मुख्य केंद्र बन गए हैं। अहंकार, भाई-भतीजावाद और आई-पैक पर अत्यधिक निर्भरता जैसे आरोपों के साथ वरिष्ठ नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं।पार्टी के 25 वर्षों के इतिहास में यह सबसे गंभीर संकट माना जा रहा है। इस हफ्ते दो बड़े झटके लगे—गुरुवार को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दे दिया, जबकि बुधवार को सुष्मिता देव ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा की। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय ‘बेलगाम भ्रष्टाचार’ और ‘अराजक शासन’ का आरोप लगाते हुए TMC से अलग हो चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तान हर ढाई महीने में लॉन्च कर रहा सैटेलाइट आर्थिक संकट और भारी विदेशी कर्ज के बावजूद पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अंतरिक्ष होड़ तेज कर रहा है। चीन की मदद से पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान ने छह अर्थ-ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं—यानी औसतन हर ढाई महीने में एक सैटेलाइट।विशेषज्ञों का मानना है कि ये सैटेलाइट भारत की गतिविधियों पर निगरानी के लिए डिजाइन किए गए हैं। भारत का NavIC सिस्टम चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की इस मुहिम ने भारतीय नीति-निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है। पढ़ें पूरी खबर...

बहुत हुआ, अब तुरंत रोकें हमले; अमेरिकी गुस्ताखी पर भारत का सख्त रुख पश्चिम एशिया में तनाव के बीच हॉर्मुज क्षेत्र में भारतीय टैंकरों और नाविकों पर अमेरिकी हमलों ने भारत को नाराज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इन हमलों को 'बेहद चिंताजनक' बताते हुए तुरंत रोकने की मांग की है। इस हमले में तीन भारतीय नाविक; डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और मुख्य इंजीनियर पटनाला सुरेश, शहीद हो गए थे। जहाज ‘एमटी सेट्टेबेलो’ पर ईरान से तेल ले जाने का आरोप लगाकर अमेरिकी सेना ने हमला किया। एक हफ्ते में यह तीसरा हमला है। भारत ने साफ कहा कि नाविकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। पढ़ें पूरी खबर...