फ्लाइट कैंसिल हुई तो एयरपोर्ट पर की तोड़फोड़, हजारों का नुकसान; महिला पर एफआईआर
ओडिशा के भुवनेश्वर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई हड्डे पर एक महिला यात्री ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। जानकारी के मुताबिक यह घटना गुरुवार को हुई।
ओडिशा के भुवनेश्वर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई हड्डे पर एक महिला यात्री ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। जानकारी के मुताबिक यह घटना गुरुवार को हुई। बताया जाता है कि इस महिला ने एयरपोर्ट पर 49,000 रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद अधिकारियों ने महिला के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की। इस महिला की पहचान मामोनी खरत के रूप में हुई है। महिला के खिलाफ कथित अनुचित व्यवहार, हवाई अड्डे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और फ्लाइट रद्द होने पर हंगामा मचाने का मामला है। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की यह फ्लाइट भुवनेश्वर से कोलकाता जाने वाली थी और तकनीकी खराबी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।
कहां जाने वाली थी फ्लाइट
एयरफील्ड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, यात्री को इंडिगो फ्लाइट 6ई 7352 से कोलकाता जाना था। शिकायत के मुताबिक यात्री का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान वहां पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडिगो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी मौजूद था। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें हवाई अड्डे पर महिला यात्री की अनुशासनहीनता नजर आ रही है। वीडियो में झगड़े और फ्लाइट रद्द होने के बाद महिला हवाई अड्डे के ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं, पीछे से कुछ आवाजें भी आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इनका बच्चा बीमार है।
इंडिगो ने क्या कहा
इंडिगो ने एक बयान में कहाकि इंडिगो फ्लाइट 13 अगस्त 2026 को भुवनेश्वर से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली थी। विमान की रवानगी से ठीक पहले अनिवार्य जांच के दौरान तकनीकी समस्या पाए जाने के कारण, उसे कैंसिल कर दिया गया। बयान में आगे कहा गया कि हमें अपने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद है और हमने इसे कम करने के लिए सभी प्रयास किए। इनमें उन्हें नियमित अपडेट, रिफ्रेशमेंट, ठहरने का इंतजाम और वैकल्पिक यात्रा विकल्प या पूर्ण रिफंड की पेशकश शामिल थी।
किन-किन चीजों को नुकसान
एयरपोर्ट अथॉरिटी का आरोप है कि यात्री ने एक मॉनिटर, की-बोर्ड और पासपोर्ट स्वाइपिंग मशीन को नुकसान पहुंचाया। इससे करीब 49 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान महिला यात्री को संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। बयान के मुताबिक हम अपने ग्राहकों के धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद देते हैं। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहाकि हमारे ग्राहकों और क्रू की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहती है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट अधिकारियों ने पुलिस से अनुरोध किया कि वे उचित कार्रवाई करें और यात्री से नुकसान हुए उपकरण की लागत वसूल करें।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।