Angry lover throws woman into lake with car in Karnataka after she refuses to marry ठुकरा के मेरा प्यार... कार, झील और प्रेमी-प्रेमिका; पानी वाली 'लव स्टोरी' जान हिल जाएंगे, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAngry lover throws woman into lake with car in Karnataka after she refuses to marry

ठुकरा के मेरा प्यार... कार, झील और प्रेमी-प्रेमिका; पानी वाली 'लव स्टोरी' जान हिल जाएंगे

बेलूर तालुक के चंदनहल्ली इलाके में एक महिला की हत्या उसके शादीशुदा प्रेमी ने सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरुThu, 21 Aug 2025 10:14 AM
share Share
Follow Us on
ठुकरा के मेरा प्यार... कार, झील और प्रेमी-प्रेमिका; पानी वाली 'लव स्टोरी' जान हिल जाएंगे

Murder In Love: लोग अपने प्यार को पाने के लिए सारी सीमाएं लांघ देते हैं। उन्हें कुछ और दिखाई देना बंद हो जाता है। वे बस प्यार के नशे में डूबते चले जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि उनका साथी धोखा दे रहा है, तब भी वे हर सीमा को पार कर जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के हासन जिले से सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठेगा। दरअसल, बेलूर तालुक के चंदनहल्ली इलाके में एक महिला श्वेता (32) की हत्या उसके शादीशुदा प्रेमी ने सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। यह घटना रविवार देर शाम को हुई, और पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, श्वेता और रवि की जान-पहचान कई वर्षों से थी। दोनों हासन में काम के दौरान मिले थे। रवि पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसने श्वेता पर बार-बार दबाव डाला कि वह उसके साथ शादी कर ले। रवि ने दावा किया था कि वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा और श्वेता के साथ नया जीवन शुरू करेगा। हालांकि, श्वेता ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। बता दें कि श्वेता अपने पति से अलग होकर अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।

और रवि ने बनाई हत्या की योजना

पुलिस के अनुसार, श्वेता का यह फैसला रवि को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद उसने योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रविवार को रवि ने श्वेता को अपनी कार में बैठाया और चंदनहल्ली झील के किनारे ले गया। वहां उसने कार को अचानक झील में धकेल दिया, जिसमें श्वेता फंस गई और बाहर नहीं निकल सकी।

संदिग्ध लगी रवि की कहानी

पुलिस के मुताबिक, रवि खुद तैरकर बाहर आ गया और पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि यह एक हादसा था। उसने बताया कि ड्राइविंग के दौरान कार अचानक पानी में गिर गई और वह किसी तरह बच गया। हालांकि, पुलिस को रवि के बयान पर भरोसा नहीं हुआ। श्वेता के परिवार की शिकायत और प्रारंभिक जांच में पुलिस को रवि की कहानी संदिग्ध लगी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी। इसके बाद अहराहल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर रवि को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं।

love crime Love Karnataka News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।