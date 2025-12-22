बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर बंगाल में उबाल, कोलकाता में बांग्लादेशी उप उच्चायोग के समक्ष प्रदर्शन
बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हुई बर्बर हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुभेंदु अधिकारी ने पार्टी नेताओं एवं समर्थकों के साथ सोमवार को यहां बांग्लादेशी उप उच्चायोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारी ने निजाम पैलेस से बेकबागन तक रैली का नेतृत्व किया, जहां लगभग 2,000 लोग एकत्र हुए तथा पड़ोसी देश में हुई हत्या की बर्बर घटना की निंदा की और प्रदर्शन किया।
बांग्लादेश के मयमनसिंह में 18 दिसंबर की रात दीपू दास की पीटकर हत्या कर दी गई। फिर शव को आग के हवाले कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम दास की हत्या में संलिप्त सभी लोगों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमले तुरंत बंद हों। अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए, तो हम 26 दिसंबर को 10,000 लोगों के साथ बांग्लादेशी उप उच्चायोग पर फिर से आएंगे।
भाजपा नेता ने कहा कि इस हत्या के विरोध में 24 दिसंबर को हिंदू संगठन पूरे प्रदेश में कुछ समय के लिए सड़क जाम करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस का पुतला भी फूंका। इससे पहले दिन में, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां बांग्लादेश उप उच्चायोग कार्यालय के निकट धरना दिया।
बांग्लादेश में भी प्रदर्शन
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने में अंतरिम सरकार के विफल रहने को लेकर सोमवार को यहां प्रदर्शन किया गया। इस बीच, अधिकारियों ने एक हिंदू व्यक्ति की पीटकर हत्या, मीडिया कार्यालयों पर हमलों और एक भारतीय राजनयिक मिशन के पास हुई हिंसक घटनाओं से जुड़े 21 संदिग्धों की गिरफ्तारी की घोषणा की। हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक संगठनों के नेताओं ने सोमवार को ढाका में दीपू चंद्र दास की पीटकर हत्या किये जाने के विरोध में एक मानव श्रृंखला बनाई और कहा कि अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा, हत्याओं और उत्पीड़न को रोकने में विफल रही है।