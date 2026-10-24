अरुणाचल में बांध के खिलाफ भड़का गुस्सा, NHPC ऑफिस फूंका; विधायकों के घरों में तोड़फोड़

इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष कलिंग मोयोंग और दो स्थानीय विधायकों- ओनी पन्यांग और निनोंग एरिंग के निजी आवासों पर भी हमला बोला, तोड़फोड़ की और घर का सामान उठा ले गए।

घटना की कड़ी निंदा करते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है।

अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट के सियांग अपर बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन ने शुक्रवार शाम को अचानक हिंसक रूप ले लिया। खुद को 'जेन जी' (Gen Z) बताने वाले सैकड़ों उपद्रवियों ने NHPC के पासीघाट कार्यालय, कई सरकारी दफ्तरों, एक पुलिस स्टेशन और 8 पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया।

इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष कलिंग मोयोंग और दो स्थानीय विधायकों- ओनी पन्यांग और निनोंग एरिंग के निजी आवासों पर भी हमला बोला, तोड़फोड़ की और घर का सामान उठा ले गए।

12 घंटे के बंद के बाद अचानक भड़की हिंसा ईस्ट सियांग की डिप्टी कमिश्नर जयंती पर्टिन ने शनिवार को स्थिति की जानकारी देते हुए बताया।

शुक्रवार सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक बांध विरोधी संगठनों का 12 घंटे का बंद काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। लेकिन शाम 5 बजे बंद खत्म होने के बाद खुद को 'Gen Z' कहने वाले युवाओं ने जबरन हाइवे जाम कर दिया।

दो घंटे तक समझाने के बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे, तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और पुलिस बल पर भारी पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

इसके बाद बेकाबू भीड़ ने पासीघाट पुलिस स्टेशन, एनएचपीसी दफ्तर और सात से आठ पुलिस गाड़ियों को फूंक दिया।

अधिकारियों के अनुसार, झड़प में 8 प्रदर्शनकारियों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। शनिवार तड़के 4 बजे के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अपील: "हिंसा छोड़ बातचीत की मेज पर आएं" घटना की कड़ी निंदा करते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है।

"मैं ऐसी हिंसक घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिन्हें भी SUMP परियोजना को लेकर कोई चिंता या आपत्ति है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे हिंसक रास्ते अपनाने के बजाय सरकार के साथ बातचीत की मेज पर आएं। विरोध प्रदर्शन करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन यह सीमा के भीतर और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए।"

क्या है 11,200 MW का सियांग प्रोजेक्ट (SUMP) और क्यों है विवाद? राज्य सरकार का मानना है कि तिब्बत में यारलुंग त्संगपो नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे विशाल बांधों के जवाब में भारत के लिए सियांग नदी पर यह प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है। यदि चीन अचानक पानी छोड़ता है या डायवर्ट करता है, तो यह बांध भारत के निचले इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए बफर (पानी रोकने) का काम करेगा।

स्थानीय सियांग स्वदेशी किसान मंच (SIFF), आदि बाने केबांग यूनाइटेड (ABK) और अन्य आदिवासी संगठनों का आरोप है कि इस विशाल बांध के बनने से उनकी पुश्तैनी जमीनें डूब जाएंगी, पर्यावरण का विनाश होगा और स्थानीय आबादी विस्थापित हो जाएगी।