'FIR लिखने से मना कर दिया था, कहा कि छोटी बात है', एंजेल चकमा के पिता ने लगाए गंभीर आरोप

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा ने अपने बेटे की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार वाले शिकायत दर्ज कराने गए तो पुलिस से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सोमवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में तरुण चकमा ने कहा, 'शिकायत दर्ज कराने में परिवार को शुरुआत में आनाकानी का सामना करना पड़ा। हम लोग FIR दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन हमें मना कर दिया गया। ऐसा कहा गया कि यह छोटी बात है। जब मैं वहां गया तब उन्होंने केस दर्ज किया।'

तरुण प्रसाद चकमा ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग भी भारतीय हैं और सरकार से यहां के लोगों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने देश के अन्य हिस्सों में पढ़ाई या काम करने वाले बच्चों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग की। एएनआई से बात करते हुए चकमा ने कहा, 'पूर्वोत्तर से हमारे बच्चे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे विभिन्न जगहों पर काम या पढ़ाई करने जाते हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं। मैं सरकार से सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग करता हूं।'

पिता ने किस बात की लगाई गुहार तरुण प्रसाद चकमा बीएसएफ जवान हैं। उन्होंने हमले की दर्दनाक परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया। चकमा ने कहा, 'मुझे रात में अपने छोटे बेटे से हमले की सूचना मिली और मैं तुरंत देहरादून के लिए रवाना हो गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ, वह किसी और के साथ हो। मैंने अपने बच्चे को गंभीर हालत में देखा। उसका बायां हाथ और पैर लकवाग्रस्त हो गए थे क्योंकि उसकी पीठ में 2 बार चाकू घोंपा गया था। उसके सिर से खून बह रहा था।'