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दूध में जहर देकर आंगनबाड़ी सेविका ने 2 बच्चों को मारा, फिर खुद… फोन में मिला खौफनाक सबूत

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चों को लेकर महिला वाटर टैंक में कूद गई। बाद में पड़ोसियों ने तीनों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। महिला के रिश्तेदार ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

Anganwadi worker gives Poisonous milk to 2 Children
टैंक में कूदकर महिला ने दे दी जान

हरियाणा के फतेहाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मेहूवाला गांव में 31 वर्षीय आंगनबाड़ी वर्कर ने घर के झगड़े से तंग आकर अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला ने पहले अपने बच्चों को जहरीला पदार्थ मिलाकर दूध पिला दिया और फिर खुद भी उसे पीकर फार्महाउस पर बने वाटर टैंक में कूद गई। महिला और उसके दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को 31 वर्षीय सुदेश, उसकी 9 साल की बेटी ज्योति और 8 साल के बेटे विनीत के शव फार्महाउस के आंगन में बने 10 फीट गहरे पानी के टैंक से बरामद हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मामले का पता चलते ही पड़ोसियों ने आनन फानन में तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

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वायरल वीडियो में खुला खौफनाक राज

हादसे के बाद छानबीन में महिला के फोन से एक भयावह वीडियो भी मिला है। वीडियो में सुदेश अपने दोनों मासूम बच्चों को जहरीला स्प्रे मिला दूध पिलाती दिख रही है। इसके बाद वह खुद भी वह जहरीली चीज पी जाती है। वीडियो में सुदेश रोते हुए इस कदम के लिए अपने पति संदीप कुमार को जिम्मेदार ठहराती भी नजर आती है। बताया जा रहा है कि मरने से कुछ देर पहले सुदेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी एक रील अपलोड की थी।

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मारपीट करता था पति

मृतका के रिश्तेदार प्रवीण द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक सुदेश की शादी 2014 में संदीप कुमार से हुई थी। आरोप है कि संदीप को शराब पीने की लत थी और वह आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। घटना से एक दिन पहले भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। प्रवीण ने बताया कि गुरुवार को संदीप ने पहले उसे फोन करके पूछा कि क्या सुदेश और बच्चे उनके घर आए हैं? इसके कुछ ही देर बाद उसने दोबारा फोन कर रोते हुए बताया कि तीनों के शव फार्महाउस के टैंक में मिले हैं।

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जांच शुरू

फिलहाल पुलिस ने मायके वालों की शिकायत और सुदेश के अंतिम वीडियो बयान के आधार पर आरोपी पति संदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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