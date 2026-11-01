क्लासरूम में आरी से हमला करने वाला निकला पीड़िता का मामा, सामने आया लव ऐंगल
अनंतपुर के स्कूल में छात्रा पर आरी से हमला करने वाला शख्स पीड़िता का माम है। परिवारवालों का कहना है कि लंबे समय से वह प्यार का दावा करके छात्रा को परेशान कर रहा था।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के स्कूल में घुसकर 10वीं की छात्रा पर इलेक्ट्रिक आरी से जानलेवा हमला करने वाले शख्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़िता का रिश्ते में मामा लगता है। वह 'प्यार' का दावा करके लंबे समय से पीड़िता को परेशान कर रहा था। फिलहाल पीड़ित छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ने उसके गले पर आरी से वार किया था। उसके साथ एक अन्य छात्रा भी घायल हो गई है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बड़ी बहन के घर रहता है आरोपी
15 साल की पीड़िता अनंतपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। शनिवार को हेमंत नाम का शख्स अचानक इलेक्ट्रिक आरी लेकर क्लासरूम में घुस गया। उस समय क्लास में टीचर उपस्थित थे जानकारी के मुताबिक आरोपी हेमंत उर्फ डुम्मू श्री स त्य साई जिले के नागालुरु का रहने वाला है। वह अपनी बड़ी बहन के साथ अनंतपुर में रहता था।
प्यार का दावा कर परेशान करता था
पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिवार का कहना है कि आरोपी प्यार की बात कहकर लंबे समय से नाबालिग को परेशान कर रहा था। शनिवार को सुबह 10:30 बजे के करीब उसने इलेक्ट्रिक आरी से छात्रा पर हमला किया। इस हमले में पीड़िता के चेहरे, गले और पीठ पर गहरे घाव हो गए हैं। आरोपी ने पीड़िता पर कुछ ही सेकंड्स में हमला किया और फिर तेजी से बाहर भाग गया। पीड़ता खून से लथपथ जमीन पर गिर गई। वहीं पीड़िता के बगल बैठी छात्रा ने आरोपी को रोकने की कोशिश की और वह भी घायल हो गई। पीड़िता को बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि रपटाडू के जिला परिषद (जेडपी) हाई स्कूल की कक्षा में 10वीं की छात्रा पर हुए बर्बर हमले से वह स्तब्ध और बेहद आक्रोशित हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''स्कूलों के भीतर हमारी बच्चियों को निशाना बनाने वाले हमलावरों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से उसके स्वास्थ्य में सुधार पर नजर रख रहा हूं और चिकित्सकों को उसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपचार देने का निर्देश दिया है।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें