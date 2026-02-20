Hindustan Hindi News
टीवी की आवाज कम करने पर हुआ झगड़ा, पत्नी ने चाकू मारकर पति की हत्या कर दी

Feb 20, 2026 04:46 pm IST
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि विवाद कैसे घरेलू स्तर पर इतनी गंभीर स्थिति तक पहुंचा। आसपास के लोगों ने बताया कि घरेलू झगड़ा टीवी की आवाज को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन गुस्से में परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर चली गईं।

आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के मंगलागिरी में घरेलू झगड़ा जानलेवा साबित हुआ। पुलिस के अनुसार, पति–पत्नी के बीच टीवी की आवाज को लेकर बहस शुरू हो गई थी। मृतक की पहचान 27 वर्षीय शेख अहमद के रूप में की गई है, जो पेशे से एयर कंडीशनिंग मैकेनिक था और अपनी पत्नी क्रांति के साथ आंध्र प्रदेश टाउनशिप और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (TIDCO) हाउसिंग कॉलोनी में रहता था। यह झगड़ा पहले साधारण विवाद था, लेकिन बाद में भयावह रूप ले लिया।

पुलिस ने बताया कि विवाद तब गहरा गया जब अहमद ने अपनी पत्नी से कहा कि वह टीवी की आवाज कम कर दे। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में क्रांति ने घर के अंदर रखे चाकू से अपने पति पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही चीख-पुकार सुनी, उन्होंने तुरंत पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना दी। अहमद को पहले एक निजी अस्पताल और फिर विजयवाड़ा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले को हत्या का केस बताते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इतना गंभीर कैसे हुआ मामला

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद मृतक के परिवार ने क्रांति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों ने हत्या के आरोप में उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि विवाद कैसे घरेलू स्तर पर इतनी गंभीर स्थिति तक पहुंचा। आसपास के लोगों ने बताया कि यह आम घरेलू झगड़ा मात्र टीवी की आवाज को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन गुस्से में परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर चली गईं।

गहनता से जांच कर रही पुलिस

इस भयावह घटना ने वहां की जनता को भी झकझोर दिया है, क्योंकि एक मामूली तर्क ने एक इंसान की जान ले ली। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि वह मामले की गहनता से जांच करेगी और दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। यह घटना याद दिलाती है कि घरेलू विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना कितना जरूरी है, ताकि ऐसे दुखद नतीजों से बचा जा सके। आजकल छोटी-छीटो बात पर बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं।

