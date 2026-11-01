छात्रा पर आरी से हमला करने वाले सनकी का एनकाउंटर; 6 राउंड चलीं गोलियां, हालत गंभीर
आरोपी की हालत गंभीर बनी हुई है। रविवार शाम जिले के आत्मकुर जंगल क्षेत्र से पुलिस की विशेष टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे राप्ताडु ले जाया जा रहा था, जहां शनिवार को उसने स्कूल में छात्रा पर हमला किया था।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 15 साल की स्कूली छात्रा पर आरी से हमला करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार रात गोली मार दी। पुलिस का दावा है कि आरोपी हेमंत उर्फ डुम्मू अपराध की जगह का मुआयना कराने के लिए ले जाते समय हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला भी किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में 6 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की हालत गंभीर बनी हुई है। रविवार शाम जिले के आत्मकुर जंगल क्षेत्र से पुलिस की विशेष टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे राप्ताडु ले जाया जा रहा था, जहां शनिवार को उसने स्कूल में छात्रा पर हमला किया था। अपराध की जगह का मुआयना कराने के दौरान हेमंत ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। उसने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। पुलिसकर्मियों ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी।
आरोपी के ऊपर 6 राउंड फायरिंग
पुलिस ने कुल 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें हेमंत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें आरोपी को अर्धबेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाते हुए दिखाया गया है। सनकी आरोपी ने शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे राप्ताडु स्थित जिला परिषद हाई स्कूल में घुसकर दसवीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा पर आरी से हमला किया था। हमले में बीच-बचाव करने पहुंची एक दूसरी छात्रा भी घायल हो गई थी।
छात्रा का ICU में चल रहा इलाज
घायल छात्रा को पहले अनंतपुर सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया था। वहां डॉक्टरों ने करीब 8 घंटे तक इलाज कर उसकी हालत स्थिर करने की कोशिश की। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि छात्रा के दाहिने हाथ पर कंधे के पास गहरा घाव था। इससे जोड़ तक का हिस्सा प्रभावित हुआ था। उसके चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई थीं। उसे कई सर्जरी की जरूरत थी। बाद में छात्रा को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंध्र प्रदेश के शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि वहां करीब 12 घंटे तक सर्जरी चली। इसके बाद छात्रा को ICU में रखा गया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें