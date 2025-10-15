Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAndhra Pradesh news man poisons two sons dies by suicide wife dead 6 years ago

6 साल पहले पत्नी ने कर ली थी आत्महत्या, अब शख्स ने 2 बेटों को खिलाया जहर, फिर…

संक्षेप: आंध्र प्रदेश से हाल ही में एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने दो बेटों को जहर देकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच जारी है।

Wed, 15 Oct 2025 05:50 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
6 साल पहले पत्नी ने कर ली थी आत्महत्या, अब शख्स ने 2 बेटों को खिलाया जहर, फिर…

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा से हाल ही में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला। इसके बाद शख्स खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। पुलिस ने बताया है कि घटना बुधवार तड़के हुई। जानकारी के मुताबिक डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले में 35 वर्षीय शख्स ने दो नाबालिग बेटों को जहर देकर खुद आत्महत्या कर ली।

पुलिस अधीक्षक राहुल मीणा ने बताया है कि शुरुआती जांच से संकेत मिलते हैं कि पी कामराजू नाम के इस व्यक्ति को कुछ लोग बीते कुछ दिनों से परेशान कर रहे थे। मीणा ने बताया, “हमें प्रारंभिक जानकारी मिली है कि उस शख्स को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। छह साल पहले किसी विवाद के बाद उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी।”

ये भी पढ़ें:मायके से नहीं आई पत्नी तो पति ने जहर खाकर की आत्महत्या, पत्नी ने करवा रखा है केस

एसपी के मुताबिक माना जा रहा है कि कामराजू ने सुबह करीब 3 बजे फांसी लगाने से पहले अपने बच्चों को जहर दे दिया था। मीणा ने कहा, "कामराजू की आत्महत्या के सही कारण की पुष्टि होनी बाकी है।" फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Andhra Pradesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।