6 साल पहले पत्नी ने कर ली थी आत्महत्या, अब शख्स ने 2 बेटों को खिलाया जहर, फिर…
संक्षेप: आंध्र प्रदेश से हाल ही में एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने दो बेटों को जहर देकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच जारी है।
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा से हाल ही में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला। इसके बाद शख्स खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। पुलिस ने बताया है कि घटना बुधवार तड़के हुई। जानकारी के मुताबिक डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले में 35 वर्षीय शख्स ने दो नाबालिग बेटों को जहर देकर खुद आत्महत्या कर ली।
पुलिस अधीक्षक राहुल मीणा ने बताया है कि शुरुआती जांच से संकेत मिलते हैं कि पी कामराजू नाम के इस व्यक्ति को कुछ लोग बीते कुछ दिनों से परेशान कर रहे थे। मीणा ने बताया, “हमें प्रारंभिक जानकारी मिली है कि उस शख्स को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। छह साल पहले किसी विवाद के बाद उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी।”
एसपी के मुताबिक माना जा रहा है कि कामराजू ने सुबह करीब 3 बजे फांसी लगाने से पहले अपने बच्चों को जहर दे दिया था। मीणा ने कहा, "कामराजू की आत्महत्या के सही कारण की पुष्टि होनी बाकी है।" फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।