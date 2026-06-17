आंध्र प्रदेश में 'कई किलो मेकअप' पर सियासी घमासान, YSRCP नेता पर हत्थे से उखड़ गईं गृहमंत्री अनीता

आंध्र प्रदेश में एक बार सियासत गरमा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुडिवाडा अमरनाथ द्वारा गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता पर कथित आपत्तिजनक और लैंगिक भेदभावपूर्ण टिप्पणी करने के बाद विपक्षी टीडीपी ने विरोध जताया है।

आंध्र प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ द्वारा राज्य की गृह मंत्री वंगालापुडी अनिता पर की गई कथित आपत्तिजनक, लैंगिक भेदभावपूर्ण और जातिवादी टिप्पणी ने पूरे राज्य में तीखा सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल, बुधवार को विजयवाड़ा के निकट एक बड़ी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए अमरनाथ ने अनीता पर ‘कई किलो मेकअप’ लगाने का तंज कसा था। उनके इस बयान को सत्ताधारी दलों ने बेहद अपमानजनक, स्त्री-विरोधी और असंसदीय बताया है। घटना के तुरंत बाद टीडीपी और जनसेना ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

गृह मंत्री अनीता का पलटवार गृह मंत्री वंगालापुडी अनिता ने इस बयान को साधारण राजनीतिक टिप्पणी से कहीं आगे बताया। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने एक सार्वजनिक सभा में मेरे बारे में की गई यह टिप्पणी महज अपमान नहीं है। यह एक घृणित, जातिवादी और लैंगिक हमला है। मेरा लक्ष्य एक संवैधानिक पद पर आसीन महिला और दलित नेता को अपमानित करना था। अनीता ने आगे कहा कि यह टिप्पणी न सिर्फ उनके व्यक्तिगत सम्मान पर हमला है, बल्कि पूरे दलित समाज और महिलाओं की गरिमा पर चोट है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है।

टीडीपी में आक्रोश टीडीपी महासचिव नारा लोकेश ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे ‘शर्मनाक’ करार दिया। लोकेश ने कहा कि वाईएसआरसीपी की जहरीली राजनीतिक संस्कृति एक बार फिर सामने आ गई है। एक महिला और दलित नेता को निशाना बनाकर यह टिप्पणी की गई है। यह न सिर्फ स्त्री-विरोधी है, बल्कि पूरी तरह असंसदीय और आपत्तिजनक है। लोकेश ने वाईएसआरसीपी से तुरंत माफी मांगने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर पार्टी इस मामले में चुप रही तो टीडीपी पूरे राज्य में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी।

महिला नेताओं का प्रदर्शन टीडीपी की महिला नेताओं ने बुधवार शाम को गुडिवाडा अमरनाथ के फ्लेक्स बैनरों पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैनरों पर अंडे, चप्पलें और काले रंग फेंके तथा ‘माफी मांगो-अमरनाथ’ के नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल महिला नेताओं ने कहा कि किसी भी महिला के रूप-रंग, मेकअप या पहनावे पर इस तरह की टिप्पणी पूरे महिला समाज का अपमान है।

पवन कल्याण ने भी की निंदा जनसेना पार्टी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है। पवन कल्याण ने कहा कि गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता गारू के खिलाफ की गई टिप्पणियां पूरी तरह आपत्तिजनक और निंदनीय हैं। किसी भी महिला के व्यक्तिगत रूप-रंग पर टिप्पणी करना समस्त महिलाओं का अपमान है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।