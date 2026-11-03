आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव में टीडीपी गठबंधन की बल्ले-बल्ले, 13 निगम में 10 पर आगे
आंध्र प्रदेश में नगर पालिका चुनावों की गिनती जारी है। रुझानों में टीडीपी का नेतृत्व वाला गठबंधन 13 नगर निगमों में से 10 और 62 नगरपालिकाओं में आगे है।
आंध्र प्रदेश में नगर पालिका चुनावों की गिनती जारी है। रुझानों में टीडीपी का नेतृत्व वाला गठबंधन 13 नगर निगमों में से 10 और 62 नगरपालिकाओं में आगे है। यहां पर 92 शहरी स्थानीय निकायों में 1 नवंबर को मतदान हुआ था। इस दौरान कुल वोटिंग परसेंटेज 60.96 फीसदी रहा। पांच जिलों के सात शहरी स्थानीय निकायों में 12 वार्डों में पुनः मतदान सोमवार को 60.64 फीसदी के साथ हुआ। काउंटिंग के बाद मेयर और चेयरपर्सन पदों के लिए चुनाव लड़ रहे 520 उम्मीदवारों के साथ-साथ काउंसिलर और कॉर्पोरेट पोस्टों के लिए चुनाव लड़ रहे 10,105 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य आज शाम तक तय हो जाएगा।
किए गए हैं व्यापक इंतजाम
प्रदेश चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश में 138 केंद्रों पर काउंटिंग के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इस प्रक्रिया में कुल 47,817 अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोग शामिल हैं। इस चुनाव में मुकाबला एनडीए गठबंधन-जिसमें टीडीपी, जनता सेना पार्टी और बीजेपी शामिल हैं और विपक्षी वाईएसआरसीपी के बीच है। टीडीपी ने 13 नगर निगम महापौर चुनावों में से 10 में भाग लिया, जबकि जनता सेना ने दो और भाजपा ने एक में उम्मीदवार उतारा।
वाईएसआरसीपी ने सभी 13 महापौर पदों पर चुनाव लड़ा। नगरपालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनावों के लिए, टीडीपी ने 49 मुकाबलों में उम्मीदवार उतारे। वहीं, जनता सेना ने 17 और भाजपा ने चार उम्मीदवार उतारे थे। वाईएसआरसीपी ने सभी 70 पदों पर चुनाव लड़ा। 87 नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में से 17 में अध्यक्ष के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए।
बारिश का असर
दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में सायक्लोनिक तूफान मुरासू के चलते भारी बारिश से इलाके की सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। मंगलवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। इसके चलते विशाखापत्तनम और गुंटूर में स्थानीय चुनावों की वोट गिनती में देरी हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विशाखापत्तनम में भारी बारिश के कारण स्थानीय निकाय चुनावों की वोट गिनती करीब ढाई घंटे लेट शुरू हुई। अधिकारियों ने शुरुआत में पोस्टल बैलट की गिनती की, जबकि गिनती प्रक्रिया अलग-अलग हॉल में वार्ड अनुसार ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्रों के लिए की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।