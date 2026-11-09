PM मोदी के चर्चित फैसले पर साथी दल ने ही उठा दिए सवाल, 500 के करेंसी नोट पर कह दी बड़ी बात
नायडू ने अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में भी उन्होंने बड़े नोट बंद करने का सुझाव दिया था।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपये के नोट बंद करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि देश में केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही चलन में रहने चाहिए। 500, 1000 और 2000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाने चाहिए। नायडू ने सोमवार को अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में भी उन्होंने बड़े नोट बंद करने का सुझाव दिया था।
केंद्र की एनडीए सरकार के सहयोगी सीएम नायडू के मुताबिक, बड़े मूल्य के नोटों का चलन कम करने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। अगर तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो संपत्ति का निर्माण करने और गरीबी दूर करने में मुश्किल नहीं होगी।
नोटबंदी के 10 साल हुए पूरे
चद्रंबाबू नायडू की यह टिप्पणी नोटबंदी के 10 साल पूरे होने के एक दिन बाद आई है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करते हुए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। सरकार ने उस समय इस फैसले को काले धन, नकली नोटों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उपाय के तौर पर पेश किया था।
चुनाव में धनबल का प्रभाव हुआ कम: नायडू
तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख नायडू ने आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में गठबंधन ने धनबल के प्रभाव को कम करने में कामयाबी हासिल की है। चुनाव नतीजे केवल गठबंधन की जीत नहीं हैं, बल्कि जनता ने सुशासन, सामाजिक न्याय, नए नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में समर्थन दिया है।
सीएम नायडू ने बताया कि शहरी निकायों और परिषद चुनावों को मिलाकर एनडीए को कुल 58.9 प्रतिशत वोट मिले। 2024 के चुनावों में गठबंधन का वोट प्रतिशत 55.3 था। इस तरह उसके वोट शेयर में 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 39.81 प्रतिशत से घटकर 33.56 प्रतिशत रह गया। दोनों के बीच वोटों का अंतर 25.34 प्रतिशत रहा। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में एनडीए को 59.9 प्रतिशत वोट मिले, जबकि वाईएसआरसीपी को 34.3 प्रतिशत वोट हासिल हुए। शहरी क्षेत्रों में गठबंधन का स्ट्राइक रेट 94 प्रतिशत रहा।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें