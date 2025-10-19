सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, इस राज्य में DA समेत दिवाली बोनस देगी सरकार
संक्षेप: आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को 60 दिन के भीतर सुव्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि सेवानिवृत्ति से पहले 180 दिन का बाल देखभाल अवकाश लिया जा सकेगा।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिवाली के मौके पर सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 नवंबर से महंगाई भत्ते समेत कई लाभों की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार महंगाई भत्ते (DA) पर प्रति माह 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी। नायडू ने शनिवार देर रात आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, ‘दिवाली उत्सव पैकेज के तहत हम एक नवंबर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किस्त जारी कर रहे हैं।’
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार पुलिस विभाग के अर्जित अवकाश भुगतान के एक हिस्से का भुगतान करेगी। इस राशि को 105 करोड़ रुपये की दो बराबर किस्तों में विभाजित करेगी। नायडू ने बताया कि कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को 60 दिन के भीतर सुव्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि सेवानिवृत्ति से पहले 180 दिन का बाल देखभाल अवकाश लिया जा सकेगा।
RTC कर्मचारियों को मिली प्रमोशन
सीएम नायडू के अनुसार, सरकारी कर्मचारी संघों के कार्यालयों की इमारतों का संपत्ति कर माफ कर दिया गया है। सड़क परिवहन निगम (RTC) के कर्मचारियों को दिवाली उपहार के रूप में पदोन्नति दी गई है। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख ने कहा कि कुछ पदों का नाम बदला जाएगा। उन्होंने कर्मचारी संघों से वेतन संशोधन आयोग (PRC) का मुद्दा उन पर छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में घोषणा बस कुछ ही दिन में की जाएगी। नायडू ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय संकट के बावजूद कर्मचारियों को 15,921 करोड़ रुपये का बकाया जारी किया है।