सुबह-सुबह बड़ा हादसा, खाईं में जा गिरी यात्रियों से भरी बस; कम से कम 9 की मौत

संक्षेप: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। इसमें मंदिर में दर्शन करने वाले करीब 35 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है।

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में घाट रोड पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह करी 5. 30 बजे चिंतुरु और भद्राचालम के बीच बस ने नियंत्रण खो दिया और यह गहरी खाईं में जा गिरी। बस में सवार करीब 35 लोग भद्रचालम मंदिर में दर्शन करने के बाद अन्नावरम की ओर रवाना हुए थे।

पुलिस ने बताया, उन्होंने बताया कि चित्तूर से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रही बस में चालक और सफाईकर्मी समेत 37 लोग सवार थे। इनमें से छह लोग सुरक्षित हैं। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित बरदार ने बताया कि दुर्घटना एक दुर्गा मंदिर के पास चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट सड़क पर सुबह करीब 4:30 बजे हुई।

बरदार ने बताया, ‘घाट रोड सड़क से बस के नीचे गिर जाने के कारण कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। बस पूरी तरह से घाटी में नहीं गिरी। बस पलट गई... और वहीं फंस गई।’ उन्होंने कहा कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है। अधिकारी के अनुसार, संभवतः घने कोहरे के कारण बस चालक दुर्घटनास्थल पर स्थित मोड़ को नहीं देख पाया, जो मोथुगुडेम थाना क्षेत्र में पड़ता है।बरदार ने कहा कि बस यात्री चित्तूर से तेलंगाना के भद्राचलम में श्री राम मंदिर जा रहे थे।