गंगम्मा ने प्रेमी संग मिलकर बेटे को मार डाला, फिर खुद लिखवा दी लापता की रिपोर्ट, HC तक पहुंची; कैसे हुआ खुलासा?

जानकारी के मुताबिक बेटे को मां के प्रेम प्रसंग का पता चल गया था। इसका विरोध करने पर महिला ने प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद किसी को शक न हो, इसीलिए उसने गहरी साजिश रची।

आंध्र प्रदेश के कर्नूल से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी मां ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। इसकी वजह महिला का नाजायज रिश्ता था। दरअसल महिला के बेटे को अपनी मां के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था। इसके बाद बदनामी के डर से महिला ने प्रेमी संग मिलकर बेटे को मार डाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस अपराध को छिपाने के लिए उसने ऐसी चाल चली कि पुलिस भी दंग रह गई।

पुलिस के मुताबिक यह सनसनीखेज वारदात कर्नूल जिले के अडोनी मंडल स्थित जी. होसल्ली गांव की है। मृतक किशोर की पहचान 15 वर्षीय वीरेंद्र के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र की मां गंगम्मा का गांव के ही दरगप्पा नामक व्यक्ति के साथ लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था। जब वीरेंद्र को अपनी मां के इस नाजायज रिश्ते का पता चला, तो उसने इस पर कड़ा ऐतराज जताया।

इसके बाद घर में लगातार विवाद होने लगा। वीरेंद्र ने कथित तौर पर रिश्तेदारों के सामने भी मां के इस अवैध रिश्ते की पोल खोल दी। इसके बाद हुई बदनामी और अपने प्यार के रास्ते में बेटे को सबसे बड़ा रोड़ा बनते देख, गंगम्मा और उसके प्रेमी ने मिलकर वीरेंद्र को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर वीरेंद्र की हत्या कर दी और उसकी लाश को गांव के बाहर एक कब्रिस्तान में चुपचाप दफना दिया।

हाईकोर्ट तक पहुंची हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मां गंगम्मा ने किसी शातिर अपराधी की तरह पुलिस को गुमराह करने का ड्रामा शुरू किया। उसने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई कि उसका बेटा वीरेंद्र अचानक कहीं लापता हो गया है। वह खुद भी ग्रामीणों के साथ मिलकर बेटे को ढूंढने का नाटक करती रही। यही नहीं पुलिस की जांच को भटकाने और खुद को पूरी तरह बेकसूर साबित करने के लिए गंगम्मा ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी। उसने आरोप लगाया कि पुलिस उसके बेटे को ढूंढने में ढिलाई बरत रही है।

कैसे खुला राज? खुलासा तब हुआ जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस केस की जांच की कमान एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को सौंपी गई। एसआईटी ने जब नए सिरे से जांच शुरू की, तो गंगम्मा का सच सामने आ गया। पूछताछ के दौरान गंगम्मा और उसके प्रेमी दरगप्पा के बयानों में बड़ा अंतर मिला। वहीं पुलिस ने जब दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन और दूसरे सबूतों को खंगाला, तो शक की सुई सीधे दोनों पर जाकर टिक गई। स्थानीय गवाहों ने भी पुलिस को बताया कि वीरेंद्र का अपनी मां के साथ अक्सर विवाद होता था।