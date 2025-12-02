Anchal Case: सक्षम का भरोसा जीतने आंचल के पिता और भाई ने रची साजिश, हत्या से पहले खूब नाचे साथ

संक्षेप: Anchal Case: 21 साल की आंचल ममदीवार ने 20 साल के सक्षम ताटे के शव से विवाह कर लिया था। गुरुवार शाम आंचल के भाई हिमेश और सक्षम के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है कि हिमेश ने सक्षम पर कथित तौर पर गोली चलाई।

महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक युवती के प्रेमी के शव से शादी करने का मामला चर्चा में है। इस मामले में आरोपी युवती के पिता और भाई ही हैं। खबर है कि जिस युवक की हत्या के आरोप में दोनों पर लगे हैं, युवती के पिता उस युवक के साथ ही कुछ महीनों पहले जश्न मना रहे थे। युवती ने पिता और भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।

21 साल की आंचल ममदीवार ने 20 साल के सक्षम ताटे के शव से विवाह कर लिया था। गुरुवार शाम आंचल के भाई हिमेश और सक्षम के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है कि हिमेश ने सक्षम पर कथित तौर पर गोली चलाई जो उसकी पसलियों के आर-पार निकल गई, इसके बाद उसने उसके सिर पर टाइल से वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना के कुछ ही देर बाद हिमेश, उसका भाई साहिल (25) और पिता गजानन मामिडवार (45) को गिरफ्तार कर लिया गया।

साथ नाच रहे थे एनडीटीवी की रिपोर्ट में एक वीडियो के हवाले से बताया गया है कि आंचल के पिता गजानन आंबेडकर जयंती मना रहे हैं। वीडियो में वह आंचल, सक्षम और उनके दोस्तों के साथ नाच रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि कपल खुश है। जश्न के दौरान गजानन ने बेटी को गले लगाया था। वीडियो में नजर आ रहा है कि सक्षम के दोस्त आरोपी को कंधे पर उठा रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि आंचल के पिता और भाई ने हत्या से पहले सक्षम का भरोसा जीतने की साजिश रची थी।

पुलिस ने उकसाया सोमवार को आंचल ने इतवारा थाने के दो पुलिसकर्मियों पर युवक की हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। मृतक के घर पर पहुंची युवती ने प्रेमी की हत्या के लिए अपने भाई को फांसी देने की अपील की।

आंचल ने पीटीआई-वीडियो को बताया, 'हत्या वाले दिन, मेरा भाई हिमेश मुझे सुबह इतवारा थाने ले गया और सक्षम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को कहा।' युवती ने बताया कि उसने फर्जी शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया।

आंचल ने कहा, 'पुलिस के दो अधिकारियों ने उसे (भाई को)यह कहकर उकसाया कि उसे दूसरे लोगों से लड़ने के बजाय उस आदमी को मार देना चाहिए जिससे मैं प्यार करती हूं।' उसने कहा कि उसके भाई हिमेश ने सक्षम की हत्या के बाद थाने वापस आने की चुनौती दी थी।